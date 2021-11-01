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Астрологи составили рейтинг верности мужчин по знаку зодиака

Мужчина. Снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Расположение звезд влияет не только на характер человека, но и на его способность заводить семью. Такого мнения придерживаются российские астрологи. Они определили, кто из представителей зодиакального круга среди мужчин является лучшим супругом, пишет MK.ru.

Согласно собранным данным, можно выделить сразу трех представителей зодиакального круга. Внимание женской половины однозначно заслуживают Раки, Весы и Скорпионы. Они по праву считаются лучшими мужьями и потенциальными спутниками жизни.

Раки отличаются от других знаков особой верностью и честностью. Родившиеся под этим знаком мужчины имеют чувственную натуру, они стараются проводить время с теми людьми, кто действительно им дорог. Самая главная цель жизни – это создание полноценной семьи.

Весы довольно сильно переживают из-за отсутствия любви. Принято считать, что они проявляют некоторую нерешительность в отношениях. Однако это не совсем так. Выбрав спутника жизни, Весы полностью отдают себя этому человеку. Они считаются хорошими отцами и сохраняют рассудок даже в самой стрессовой ситуации.

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