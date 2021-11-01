Почему дети всегда просят попить воды перед сном?

Многие родители в такой ситуации теряют терпение. Другие волнуются, не в состоянии разгадать, что стоит за этим утомительным и таинственным приступом ежевечерней жажды. Так что же это за напасть такая?

Почему детям вечно хочется пить перед сном?

Когда ребенок требует воды перед сном, вы, наверное, думаете, что он забыл попить днем. Но тут вас ждет сюрприз: когда вы приносите ему стакан, он делает лишь один-единственный глоточек, пишет All4soul.com.

В этот момент воображение встревоженного или сердитого родителя распаляется в поисках ответа. Что это — манипуляция? Демонстрация своей власти? Он хочет мной помыкать?

Успокойтесь: судя по всему, это лишь способ привлечь внимание.

Учтите, что дети не способны проворачивать столь масштабные манипуляции, действуя намеренно и сложно. Поэтому не стоит думать, будто они специально хотят истощить ваше терпение. Забудьте и о других объяснениях, которых вы себе понапридумывали.

Многие родители думают, что ребенок просто хочет хотя бы ненадолго удержать взрослого рядом. Но если подумать, сколько требуется времени на вышеупомянутый глоточек, эта теория разваливается. Вряд ли этого мгновения достаточно, чтобы удовлетворить желание близости.

Так почему же дети просят воды?

Дети всегда просят попить в тот момент, когда они уже готовы уснуть, а мы хотим расслабиться после долгого и трудного дня. Не злитесь и не волнуйтесь. Истинная причина этой типичной ситуации гораздо сложнее, чем кажется.

На самом деле эта простая, но зачастую несвоевременная просьба — совсем о другом. Ребенок просто хочет знать, что может всегда рассчитывать на вас, причем безусловно. Вы нужны ему, и он проверяет вас: он хочет быть уверен, что не останется один, если вы вдруг понадобитесь ему ночью.

Ребенок знает, что если он позовет папу или маму, они придут к нему на помощь. Они успокоят и защитят его. Маленькие дети очень зависимы от родителей, в особенности ночью, когда их так пугает темнота.

Поэтому ваш ребенок хочет убедиться, что любимые родители о нем позаботятся. Что им можно слепо довериться в трудную минуту. Так что речь здесь не о вашем терпении, а о вашей способности откликнуться, утешить и успокоить.

Больше, чем жажда

Итак, к описанной ситуации надо подходить спокойно, терпеливо и, самое главное, с любовью. Именно любви больше всего требует ваш ребенок. В этом наша задача как родителей, в этом ключ к счастью.

Дело не в жажде, неудобстве, манипуляциях или хитрости. Все гораздо глубже. Стакан воды — это лишь предлог.

Иногда ребенок действительно начинает хотеть пить, но чаще всего его потребность — в другом. Ему не хватает эмоциональной поддержки.

Не забывайте на ночь обнять и поцеловать ребенка. Нежность и тепло очень важны для него. Наши дети должны знать, что мы всегда рядом.

Они хотят чувствовать этот комфорт, эту уверенность, что на родителей всегда можно рассчитывать. Так будет не всегда, так что давайте дадим им это, пока можем.