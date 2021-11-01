Видео: смотрите, как одевались жители Эстонии в нулевых

Видео: смотрите, как одевались жители Эстонии в нулевыхПришли и свое фото!
Открывшаяся в конце октября новая выставка в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна посвящена авангарду эстонской моды нулевых и десятых.
Открывшаяся в конце октября новая выставка в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна посвящена авангарду эстонской моды нулевых и десятых.
«Мне нравятся нулевые именно потому, что, скажем, нет такого определенного одного стиля, который бы всех как-то объединял. Каждый танцевал под свой бубен, каждый дизайнер. И за счёт этого было много разных почерков, много разных цветов, много разных форм. Много всего такого необычного», - рассказала в интервью «АК+» куратор выставки Анне Ветик, пишет Rus.err.ee.
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