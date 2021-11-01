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Видео: смотрите, как одевались жители Эстонии в нулевых
Пришли и свое фото!

ФОТО: скриншот видео

Открывшаяся в конце октября новая выставка в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна посвящена авангарду эстонской моды нулевых и десятых.

«Мне нравятся нулевые именно потому, что, скажем, нет такого определенного одного стиля, который бы всех как-то объединял. Каждый танцевал под свой бубен, каждый дизайнер. И за счёт этого было много разных почерков, много разных цветов, много разных форм. Много всего такого необычного», - рассказала в интервью «АК+» куратор выставки Анне Ветик, пишет Rus.err.ee.

Хотите попасть на наш портал и похвастаться тем, как круто вы одевались и выглядели в начале 2000-х годов? Присылайте свое фото на адрес info@limon.ee, в теме письма напишите «мода». Через неделю мы опубликуем галерею из наших стильных читателей!

Смотрите видео!

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