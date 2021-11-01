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Любимый бренд косметики советских женщин теперь будет продаваться и в Эстонии!

ФОТО: Dzintars

Латвийский производитель косметики H.A.Brieger после трехлетней паузы вышел на эстонский рынок с продукцией Dzintars. Под руководством новых владельцев Анастасии Удаловой и Skinest Group обновленный ассортимент продукции Dzintars всего за год увеличился до более чем 50 наименований косметики и средств по уходу за кожей.

«Наша продукция на 90–95% состоит из ингредиентов натурального происхождения, и мы как крупный производитель можем предложить качественный продукт по доступным ценам. Хотя считается, что качественная натуральная косметика непременно должна быть дорогой, но мы, напротив, убеждены в том, что качественная косметика должна быть доступна как можно более широкому кругу потребителей, совмещая в себе отличное качество и хорошую цену – и Dzintars тому подтверждение», – говорит глава H.A.Brieger Анастасия Удалова.

Dzintars в переводе с латышского означает «янтарь», и является одной из самых известных торговых марок в Латвии. Обновленным линейкам продуктов Dzintars были даны названия латвийских прибрежных селений - Kolka, Dubulti, Tūja, Nīca, Dzintari, Ziemupe и др. В ассортименте Dzintars уже более 50 продуктов, в том числе бальзамы для губ, крема для рук и тела, шампуни и бальзамы для волос, гели для душа, жидкие мыла, крема для загара, зубные пасты и серия средств по уходу за кожей лица.

В линейке под названием Dubulti представлены косметические продукты, которые защищают кожу от внешних раздражителей, таких как солнце, ветер и холодный воздух. Продукты линейки Tūja предназначены для ухода за особо чувствительной кожей. Глубоко питающие и восстанавливающие средства серии Dzintari сохраняют эластичность кожи и поддерживают ее тонус. Увлажняющие средства серии Kolka восстанавливают и поддерживают естественный уровень влажности кожи. А обладающий питательным и увлажняющим действием универсальный крем Nīca подходит как для сухой, так и для нормальной кожи.

«Прошел год с тех пор, как мы начали работать с легендарным латвийским косметическим брендом Dzintars. Нашей целью было возродить это предприятие в более чем 170-летней историей, улучшить его и вновь предоставить потребителям уже знакомые и излюбленные косметические продукты. Восемь месяцев назад наша первая продукция поступила в магазины Латвии, а теперь мы представлены и в Эстонии. Уверена, что поклонникам натуральной косметики наша продукция придется по вкусу», – сказала директор Dzintars Анастасия Удалова.

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