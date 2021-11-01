ВЫ УМЕЕТЕ? ⟩ Узнайте, как подобрать идеальные очки к форме лица

Несколько парочков различного цвета и формы могут стать неотъемлемой частью имиджа не зависимо от того, требуется ли вам коррекция зрения или нет. Даже звезды уже давно используют лайфхак в виде «имиджевых» очков без диоптрий, которые помогают спрятать небольшие морщинки или серые круги под глазами.

Лицо круглой формы

Люди с лицом круглым овалом лица обычно имеют полные щеки и круглую форму подбородка. Таким людям больше всего подходят очки с прямыми линиями, квадратной или прямоугольной формы, с острыми углами, «кошки» с приподнятыми вверх уголками оправы. Такие формы должны компенсировать округлые формы лица.

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Лицо квадратной формы

Обычно людям с квадратной формой лица подходят оправы закруглённой формы, которые смягчают резкие черты лица. Прекрасно подойдут овальные, круглые очки, «кошки», а также округлые оправы типа «полуободок» или browline, которые отодвинут излишнюю угловатость лица на второй план.

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Лицо овальной формы

Можно смело утверждать, что обладателям лица овальной формы повезло – выгодно смотрятся почти все оправы. Можно бесконечно экспериментировать даже с самыми смелыми или драматическими формами, которые подойдут далеко не каждому типу лица.

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Лицо сердцеобразной формы

Люди с сердцеобразной формой лица прекрасно выглядят в очках, которые шире или имеют какой-то акцент в нижней части. Для правильной посадки очки должны быть чуть шире лба. Также очки оверсайз прекрасно компенсируют мелкие черты лица, добавляя необходимый объем.

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Лицо треугольной формы

Людям с лицом треугольной формы стоит отдать предпочтение классическим «авиаторам», которые повторяют форму скул и уравновешивают нижнюю часть лица.

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Лицо ромбообразной формы

Такой тип лица встречается очень редко. Идеально подойдут очки, которые имеют акцент в верхней половине оправы, кошки и browline.

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