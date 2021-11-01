Почему выпадают ресницы и как отрастить их быстрее?

Причина № 1: аллергия

Мы привыкли думать, что аллергия должна выражаться покраснением, зудом, слезотечением или другими очевидными симптомами. Однако случается и так, что реакцией на, скажем, неподходящую тушь становится выпадение ресниц, хотя иного дискомфорта не возникает. Если выпадению ресниц предшествовала замена туши на новый бренд или же, напротив, вашей туши больше 3 месяцев — скорее всего, это именно аллергия.

Что делать: отказаться от любой туши минимум на неделю. Можно капать антиаллергические капли или просто промывать глаза искусственной слезой. Затем купить новую, но уже опробованную тушь.

Причина № 2: вы плохо моете руки

Все мы трем глаза, но если вы не слишком качественно помыли руки, можно легко занести инфекцию, которая спровоцирует микровоспалительный процесс. Если вы заметили, что стали чаще чесать глаза, в них стали заметнее сосудистые сетки или краснеет тонкая полоска кожи между глазом и ресницами, скорее всего, это ваш случай.

Что делать: отменяйте всю декоративную косметику для глаз и начинайте капать противовоспалительные капли. Если через 2 дня лучше не станет — бегите к врачу!

Причина № 3: вы завиваете ресницы

При использовании керлера травмируется корень ресницы, и если вы злоупотребляете этой адской машинкой (используете чаще, чем раз в неделю), ресницы вполне могут начать выпадать.

Что делать: свести применение керлера к минимуму.

Причина № 4: шалит щитовидка

Если выпадение ресниц происходит одновременно с усиленным выпадением волос, вероятнее всего, ваша щитовидная железа производит слишком много гормонов.

Что делать: сдать кровь на гормоны щитовидной железы. Если что-то не так — вам назначат препараты, которые полностью скорректируют проблему.

Причина № 5: алопеция

Если вы думали, что алопецией называют облысение волосистой части головы, вы заблуждались. Видов алопеции несколько, и среди них есть и такой, при котором выпадают именно ресницы и брови.

Что делать: