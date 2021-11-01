Пн, 1.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Студентка бросила вуз и нашла способ заработать миллион долларов

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Девушка ушла из университета, нашла способ заработать и стала долларовой миллионершей за два года. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 21-летняя Лили Заремба совмещала учебу в вузе, название которого не указано, и тяжелую работу в ресторане, где смена длилась десять часов. В студенческие годы девушка пыталась устроиться в несколько крупных фирм, однако постоянно получала отказы. Тогда она решила бросить учебу, чтобы разбогатеть и изменить свою жизнь, пишет Lenta.ru.

В 19 лет Заремба попала в финансовую компанию и начала учиться инвестировать деньги. «Я получала знания от лучших экспертов. Я выросла благодаря им, создала инвестиционные портфели и научилась строить онлайн-бизнесы. Два года напряженной работы, самоотверженности и сосредоточенности, и я стала наставником для сотен людей по всему миру», — пояснила она.

Теперь героиня материала стала полностью независимым предпринимателем. Заремба инвестирует деньги в криптотехнологии и акции, а также учит других людей зарабатывать в сети. По ее словам, за последний год ей удалось заработать один миллион долларов.

«Я многим пожертвовала ради своего успеха. Можно быть самым усердным работником, однако ничего не добиться из-за неправильно выбранной профессии. Найдите подходящего наставника, который сможет передать вам свой опыт. Также я рекомендую инвестировать, чтобы иметь пассивный доход. Если я смогла, то и вы сможете!» — заключила бизнесвумен.

НАВЕРХ
Back