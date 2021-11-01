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Не знаете, куда деть ненужные вещи? Приносите их в специальные шкафчики в центры Rocca al Mare и Kristiine!

ФОТО: Uuskasutuskeskus

С 1 ноября в торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine открыты шкафчики для подержанных вещей, которые можно узнать по логотипу Uuskasutuskeskus (Центра повторного использования) и голубому цвету. В Rocca al Mare шкафчики находятся в холле при входе с расположенной на крыше парковки со стороны Sportland, в Kristiine – на втором этаже рядом с почтовыми автоматами Smartpost.

Торговый центр – стратегически выгодное место для таких шкафчиков, ведь люди приходят туда за повседневными покупками и заодно могут отдать вещи в хорошем состоянии, которые стали ненужными.

«Шкафчики для подержанных вещей в центре Rocca al Mare – хорошая возможность дать вещам новую жизнь в Хааберсти, где у Центра повторного использования нет ни одного магазина. Благодаря очень удачному расположению центра Kristiine и жителям Кристийне теперь будет намного проще, чем раньше, отдать вещи в повторное использование. Надеемся, что шкафчики будут активно использоваться», – сказала исполнительный директор Uuskasutuskeskus Диана Паакспуу.

«Мы очень рады, что шкафчики появились в обоих центрах. Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы перед покупкой чего-то нового люди давали вторую жизнь своим вещам, которые им больше не нужны, и таким образом заботились об окружающей среде. В обоих центрах шкафчики расположены неподалеку от парковки, так что посетителям будет удобно приносить и большое количество вещей», – прокомментировал директор торговых центров Кристьян Маароос.

Что можно приносить?

Во время работы торговых центров в шкафчики для подержанных вещей можно приносить чистую и целую одежду, обувь, игрушки, сумки, аксессуары, книги, товары для спорта и хобби, кухонную утварь и домашний текстиль. Для вывоза мебели в хорошем состоянии и исправной бытовой техники в Таллинне можно вызвать микроавтобус Центра повторного использования – для этого необходимо отправить фотографию вещи и контактную информацию по адресу kaubik@uuskasutus.ee.

У Центра повторного использования 16 магазинов по всей Эстонии, половина из них находится в Таллинне. Через своих партнеров Uuskasutuskeskus поддерживает многодетные семьи, женские кризисные центры, оставшихся без крова людей и приюты для животных. Также Центр повторного использования тесно сотрудничает с представителями кино, театра и музыкальной индустрии, ученическими фирмами, студентами творческих специальностей и любителями рукоделия.

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