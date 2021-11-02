А вы знали? Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину

Как влажная салфетка помогает при стирке?
Как правило, вещи для стирки хозяйки отбирают, сортируя их по цвету — белые, черные и цветные. Отдельно в машинку загружается одежда из плотных, шерстяных или деликатных тканей. А более детальную сортировку никто не делает, поэтому в одной партии белья для стирки могут оказаться вещи, изготовленные из материала разной фактуры, плотности и качества. И если одна ткань легко переносит стирку, на другой могут образоваться катышки, обтрепаться край. Бывает, что в барабан машинки попадают вещи, в карманах которых по забывчивости хозяина остаются бумажные салфетки, билеты, таблетки и прочий мусор, который легко растворяется водой, его частички попадают в мыльный раствор, оседают на одежде.
Так вот влажная салфетка, помещенная в барабан стиральной машины, служит своего рода фильтром для загрязнений. Она легко собирает мелкие соринки, пыль, цепляет ворсинки, шерсть, ниточки, а вещи начисто отстирываются от загрязнений и не нуждаются в дополнительной чистке. А салфетку просто выбрасывают в мусор. Но чтобы лайфхак сработал, нужно соблюсти несколько условий.
Выбрать правильную салфетку
Достаточно плотную. Стиральные машины имеют разную интенсивность стирки, а моющие растворы — разный состав, поэтому, чтобы влажная салфетка сама не распалась и не превратилась в лохмотья, нужно выбрать плотную по текстуре. Их сейчас продается много, но для стирки подойдет не каждая. Выбирайте антибактериальные, они плотные.
Эластичную. Когда раскроете упаковку, потяните салфетку в разные стороны. Подойдет эластичная, но должна тянуться в одном направлении.
Без запаха либо с нейтральным ароматом. Не берите средство с резким запахом, он перейдет при стирке на вещи.
Тканевые салфетки для этого совета не подойдут, только влажные гигиенические.
Как применить влажную салфетку для стирки?
Убедитесь, что грязные вещи готовы для стирки, проверьте содержимое карманов, сложите деликатное белье в специальный мешок. Потом вместе с бельем положите в барабан одну или две влажные салфетки, засыпьте в отсек моющее средство и кондиционер и включайте машинку. Вращаясь в барабане вместе с бельем, салфетка впитает частички из моющего раствора. После окончания стирки уберите из барабана салфетки с налипшими на них загрязнениями. Повторно использовать салфетки нельзя. Кстати, не только влажные салфетки помогают улучшить качество стирки. Также хозяйки кладут в барабан таблетки для посудомоечной машины (они помогают бороться с микробами и удаляют накипь), пара таблеток аспирина обладает отбеливающим эффектом. Кубики льда помогут разгладить заломы и складки на вещах в процессе стирки.