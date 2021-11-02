А вы знали? Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину

Как влажная салфетка помогает при стирке?

Как правило, вещи для стирки хозяйки отбирают, сортируя их по цвету — белые, черные и цветные. Отдельно в машинку загружается одежда из плотных, шерстяных или деликатных тканей. А более детальную сортировку никто не делает, поэтому в одной партии белья для стирки могут оказаться вещи, изготовленные из материала разной фактуры, плотности и качества. И если одна ткань легко переносит стирку, на другой могут образоваться катышки, обтрепаться край. Бывает, что в барабан машинки попадают вещи, в карманах которых по забывчивости хозяина остаются бумажные салфетки, билеты, таблетки и прочий мусор, который легко растворяется водой, его частички попадают в мыльный раствор, оседают на одежде.

Так вот влажная салфетка, помещенная в барабан стиральной машины, служит своего рода фильтром для загрязнений. Она легко собирает мелкие соринки, пыль, цепляет ворсинки, шерсть, ниточки, а вещи начисто отстирываются от загрязнений и не нуждаются в дополнительной чистке. А салфетку просто выбрасывают в мусор. Но чтобы лайфхак сработал, нужно соблюсти несколько условий.

Выбрать правильную салфетку

Достаточно плотную. Стиральные машины имеют разную интенсивность стирки, а моющие растворы — разный состав, поэтому, чтобы влажная салфетка сама не распалась и не превратилась в лохмотья, нужно выбрать плотную по текстуре. Их сейчас продается много, но для стирки подойдет не каждая. Выбирайте антибактериальные, они плотные.

Эластичную. Когда раскроете упаковку, потяните салфетку в разные стороны. Подойдет эластичная, но должна тянуться в одном направлении.

Без запаха либо с нейтральным ароматом. Не берите средство с резким запахом, он перейдет при стирке на вещи.

Тканевые салфетки для этого совета не подойдут, только влажные гигиенические.

Как применить влажную салфетку для стирки?