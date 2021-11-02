Руки прочь от груди! Кому опасен массаж молочных желез

Маммолог Анжела Артемова объяснила, почему не стоит наивно верить в такой простой метод для подтяжки груди как массаж.

Пышная, красивая и подтянутая грудь, пожалуй, мечта любой представительницы прекрасного пола. Но не всем от природы она дана. Многие в погоне за упругим бюстом ложатся на операционный стол, а противники хирургических вмешательств ищут народные и без вторжения в организм методы. Одним из таких, казалось бы, безопасных методов на просторах интернета считается массаж груди. Он безвреден, и даже полезен, убеждают многие. Но врач-маммолог Анжела Артемова предупредила – каждый организм уникален, а молочные железы – чувствительная часть женского организма, которой можно с легкостью навредить.

«Для начала молочная железа это очень чувствительный орган, в котором протекает уйма очень сложных процессов. Там есть железистая ткань, жировая ткань, фиброзная ткань, там могут появляться образования, которые вы даже не можете себе представлять, что они у вас есть. Потому, прежде чем массировать грудь и особенно нажимать на какие-то миофасциальные свои части тела в обязательном порядке, вы должны посетить гинеколога или маммолога, который вас пощупает и сделает вам узи. А после утвердит, есть проблемы в молочной железе или нет», – объясняет Артемова.

Даже если врач не найдет никаких проблем с молочными железами, это еще не значит, что массаж груди поможет ее подтянуть. С возрастом бюст претерпевает изменения, и попытки исправить естественный процесс старения массажем не удастся. Потому врач рекомендует женщинам начинать ухаживать за грудью смолоду.