Руки прочь от груди! Кому опасен массаж молочных желез
Маммолог рассказала Пятому каналу об опасности массажа груди.
Маммолог рассказала Пятому каналу об опасности массажа груди.
Маммолог Анжела Артемова объяснила, почему не стоит наивно верить в такой простой метод для подтяжки груди как массаж.
Пышная, красивая и подтянутая грудь, пожалуй, мечта любой представительницы прекрасного пола. Но не всем от природы она дана. Многие в погоне за упругим бюстом ложатся на операционный стол, а противники хирургических вмешательств ищут народные и без вторжения в организм методы. Одним из таких, казалось бы, безопасных методов на просторах интернета считается массаж груди. Он безвреден, и даже полезен, убеждают многие. Но врач-маммолог Анжела Артемова предупредила – каждый организм уникален, а молочные железы – чувствительная часть женского организма, которой можно с легкостью навредить.
«Для начала молочная железа это очень чувствительный орган, в котором протекает уйма очень сложных процессов. Там есть железистая ткань, жировая ткань, фиброзная ткань, там могут появляться образования, которые вы даже не можете себе представлять, что они у вас есть. Потому, прежде чем массировать грудь и особенно нажимать на какие-то миофасциальные свои части тела в обязательном порядке, вы должны посетить гинеколога или маммолога, который вас пощупает и сделает вам узи. А после утвердит, есть проблемы в молочной железе или нет», – объясняет Артемова.
Даже если врач не найдет никаких проблем с молочными железами, это еще не значит, что массаж груди поможет ее подтянуть. С возрастом бюст претерпевает изменения, и попытки исправить естественный процесс старения массажем не удастся. Потому врач рекомендует женщинам начинать ухаживать за грудью смолоду.
«Это носить правильное белье, то есть без косточек, использовать специальные, не носить тяжести и самое главное еженедельно проводить самостоятельный осмотр молочный желез», – утвердила маммолог.