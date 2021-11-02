Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней

Как заключают профессионалы, проблемам с ногами в первую очередь подвержены именно женщины. По мнению многих врачей, у представительниц прекрасного пола врожденная слабость мышечно-связочного аппарата. Добавьте сюда любовь к шпилькам, попытки запихнуть ноги в остромодные узкие туфли, многочасовые прогулки по городским тротуарам и как результат — болезненные натоптыши, мозоли и даже деформация пальцев, пишет woman.ru.

Звучит пугающе. А уж как все это ощущается!.. Дабы избежать всех этих испытаний, разбираемся в основных видах форм ступней и подбираем к ним оптимальный вариант обуви.