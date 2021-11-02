Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней

Большинство обладательниц неестественно стройных фигур знает, как скрыть худобу. Надеть фактурную юбку, заменить скинни на свободные джинсы, выбрать не черные, а цветные колготки — вариантов масса. А вот как быть с очень худыми стопами? Для многих женщин это далеко не подарок, а самое настоящее наказание. Как и Золушка, они легко теряют свои туфельки, и совсем не рады этому.
От этого вечного «болтания» обуви женщины начинают активно утягивать ступни шнурками-ремешками (некоторые — аж до посинения и потери чувствительности), чем только наносят вред собственным конечностям. Еще одна распространенная ошибка — покупка обуви на размер меньше, которая приводит к болезненной деформации пальцев.
На какую обувь стоит обратить внимание? Для большей надежности девушкам с худыми стопами рекомендуются в первую очередь туфли с широкими ремешками. Тем, кто не любит каблуки, стоит обратить внимание на биркенштоки.
Вообще, любые ортопедические сандалии не дадут ноге выскользнуть, потому как стелька в них часто шершавая и с выпуклостями в нужных местах, благодаря которым стопа не съезжает. Однако решить данный вопрос можно куда проще. Всего лишь два слова — гелевый вкладыш.