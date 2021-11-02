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Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней

Туфли-лодочки. Иллюстративное фото ФОТО: Rainer Junker / PantherMedia / Rainer Junker

Покупая красивую и модную обувь, мы нередко пренебрегаем тем, как она сидит на ноге. Давит? Разносим! Болтается? Что-нибудь подложим! Большинство из нас готово на все, лишь бы заполучить желанный экземпляр.

Как заключают профессионалы, проблемам с ногами в первую очередь подвержены именно женщины. По мнению многих врачей, у представительниц прекрасного пола врожденная слабость мышечно-связочного аппарата. Добавьте сюда любовь к шпилькам, попытки запихнуть ноги в остромодные узкие туфли, многочасовые прогулки по городским тротуарам и как результат — болезненные натоптыши, мозоли и даже деформация пальцев, пишет woman.ru.

Звучит пугающе. А уж как все это ощущается!.. Дабы избежать всех этих испытаний, разбираемся в основных видах форм ступней и подбираем к ним оптимальный вариант обуви.

Фото №2 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
Модельные ноги

Так называемая модельная форма стопы не имеет никакого отношения к топ-моделям. Если вы не знали, у многих звезд мировой фэшн-индустрии с ногами вообще не все в порядке. Изуродованные пальцы Кейт Мосс, гигантские «шишки» Наоми Кэмпбелл, устрашающий 42-й размер Эль Макферсон…

Под «модельными» или, как их еще называют, «египетскими» подразумеваются ступни с вытянутым первым пальцем и убыванием по длине остальных четырех. Такие встречаются сегодня достаточно редко. И это, как утверждают специалисты, абсолютно нормально!
 
На какую обувь стоит обратить внимание? Носить можно все что угодно, без ограничений!
 
Фото №3 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
 

Косточки на больших пальцах

Выпирающая косточка на большом пальце ноги — одна из главных женских проблем. Почему появляется эта шишка, можно ли затормозить ее развитие и как удалить «уродливый» нарост, который мешает носить красивую обувь, — вот главные вопросы, которыми задаются многие, включая, кстати, и Викторию Бекхэм.

Вылезут эти злосчастные шишки или нет, решать матушке-природе, а вот неудачно подобранная обувь, как правило, способствует их скорейшему появлению. Среди запрещенных значатся чрезмерно высокий каблук, острый мыс, узкая форма.

На какую обувь стоит обратить внимание? Наилучшим вариантом станут широкие модели. Делайте ставку на обувь из мягких материалов (замши и текстиля) и старайтесь выбирать каблук не выше пяти сантиметров — таким образом уменьшится давление на проблемную зону.
 
Фото №4 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
«Ноги хоббита»

Широкие и плоские ступни, прозванные в народе «ногами хоббита», — головная боль для многих представительниц прекрасного пола. Обладательницы данной физиологической особенности считают ее неженственной (отчего серьезно комплексуют) и отмечают, что с трудом подбирают красивую обувь. «В балетках ноги, как тесто, вываливаются по бокам, в открытых босоножках выглядят еще шире», — такие признания чаще всего можно встретить на женских форумах.

С подобной формой ступней чаще рождаются, но и нередки случаи приобретенного деффекта. Тому виной — пренебрежение элегантной обувью на невысоком каблуке в пользу удобных спортивных моделей, в результате частой и активной ходьбы в которых стопа со временем расширяется.

На какую обувь стоит обратить внимание? Нюдовые лодочки, визуально вытягивающие ступни, и закрытую обувь на шнуровке, сужающую их.
 
Фото №5 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
Длинный второй палец

Строение стопы, при котором второй палец длиннее первого, в научно-медицинском мире называют «палец Мортона» по имени американского хирурга-ортопеда, впервые описавшего данную особенность в начале XX века. Такая форма встречается примерно у 15% людей и зачастую не вызывает особых неудобств. Многие, следуя народным приметам, скорее ищут у обладателей таких ног задатки лидеров, а не акцентируют внимание на изъяне.

Тем не менее подобное строение стопы может спровоцировать появление болезненных мозолей. Связано это в первую очередь с особенностями распределения массы тела при ходьбе. Также выбор неправильной обуви (с круглым или тупым мысом) может вызвать искривление ногтя.

На какую обувь стоит обратить внимание? Девушки с длинным вторым пальцем на ногах — одни из немногих, которым рекомендуют носить туфли, ботильоны или сапоги с острым мысом. Кроме этого советуют приобретать обувь на полразмера или даже на размер больше, чтобы главный виновник не испытывал давление.
 
Фото №6 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
Худые стопы

Большинство обладательниц неестественно стройных фигур знает, как скрыть худобу. Надеть фактурную юбку, заменить скинни на свободные джинсы, выбрать не черные, а цветные колготки — вариантов масса. А вот как быть с очень худыми стопами? Для многих женщин это далеко не подарок, а самое настоящее наказание. Как и Золушка, они легко теряют свои туфельки, и совсем не рады этому.

От этого вечного «болтания» обуви женщины начинают активно утягивать ступни шнурками-ремешками (некоторые — аж до посинения и потери чувствительности), чем только наносят вред собственным конечностям. Еще одна распространенная ошибка — покупка обуви на размер меньше, которая приводит к болезненной деформации пальцев.

На какую обувь стоит обратить внимание? Для большей надежности девушкам с худыми стопами рекомендуются в первую очередь туфли с широкими ремешками. Тем, кто не любит каблуки, стоит обратить внимание на биркенштоки.

Вообще, любые ортопедические сандалии не дадут ноге выскользнуть, потому как стелька в них часто шершавая и с выпуклостями в нужных местах, благодаря которым стопа не съезжает. Однако решить данный вопрос можно куда проще. Всего лишь два слова — гелевый вкладыш.

Фото №7 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
Большое расстояние между пальцами

Обладательницы большого зазора на ступнях имеют одну особенность — большие пальцы, как правило, жесткие и практически не сгибаются. Врачи называют это артрозом первого плюснефалангового сустава. Данная патология обычно возникает после 30 лет. Она может стать результатом старой травмы или повышенной нагрузки на сустав. Впрочем, назвать точную причину, как правило, никто не берется.

На какую обувь стоит обратить внимание? На любую, у которой есть хотя бы небольшая, но платформа. Обувь на тонкой подошве для такого типа стоп — настоящая катастрофа. Танкетка и каблук высотой не более 3-4 сантиметров — идеальный выбор! Многие также сетуют на то, что с широко расставленными пальцами не стоит носить открытые босоножки. По причине банальной неэстетичности. Но это, скорее, вкусовщина.
 
Фото №8 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
 

Плоскостопие

Когда на стопе с внутренней стороны отсутствует мягко изогнутая арка — так называемый свод — это состояние называют плоскостопием. Им в 21 веке страдает едва ли не большая часть взрослого населения планеты. Считается, что у человека, живущего в городе и носящего обувь, стопа просто не может быть идеальной, и плоскостопие в той или иной степени есть у каждого.

На какую обувь стоит обратить внимание? Особых рекомендаций нет. Разве что не стоит увлекаться обувью на плоской подошве и забывать про ортопедические стельки. Форма свода стопы заложена генетически, изменить ее с помощью обуви невозможно, и нет ни одного исследования, которое подтверждало бы обратное. Поэтому свое плоскостопие нужно принять как данность и перестать переживать.
 
Фото №9 - Высокий подъем, «ноги хоббита», «палец Мортона»: как правильно подбирать обувь по типу ступней
 

Полая стопа с высоким подъемом

Полая стопа — аномалия, проявляющаяся в изменении высоты нижней части ступни. Эта патология является полной противоположностью плоскостопию. Такое нарушение, как правило, появляется вследствие травмы конечностей либо при определенных болезнях нервно-мышечной системы. Крайне редко такой недуг носит наследственный характер.

Пару сотен лет назад считалось очень красивым иметь подобную «высокую арку», однако в наши дни далеко не все разделяют это мнение.

На какую обувь стоит обратить внимание? Главный призыв большинства ортопедов к обладателям высокого подъема — не забывать про специальные стельки, призванные снизить напряжение во время ходьбы. А потому лучше отказаться от сандалий и вьетнамок в пользу более закрытой обуви.
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