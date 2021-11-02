Ты у него не одна: 15 признаков мужской измены

Он перестал говорить с тобой

Нет, конечно, дежурные фразы произносит, но избегает бесед по душам. Его больше не волнуют твои переживания и эмоции. Да и сам перестал делиться с тобой. Еще недавно ты знала, что его заботит, к каким проектам он готовится. А теперь оказалась в информационном вакууме. Неверный мужчина подсознательно закрывается, отстраняется... То же самое происходит и с домашними делами. Он уклоняется от бытовых хлопот. Больше не говорит о возможном ремонте, не строит планы на отпуск.

Он прячется

Уходит звонить по рабочим вопросам на балкон или в другую комнату. А еще стал закрывать дверь ванной на щеколду. Раньше ты запросто могла войти за тоником или кремом. Сейчас приходится ждать окончания водных процедур, а на твой стук звучит раздраженное: «Пять минут подождать не можешь?» Психологи уверяют: открытая дверь в ванную – неосознанное проявление доверия. Когда же человеку есть что скрывать, он возводит вокруг себя стены: как психологические, так и вполне материальные.

Он старается не оставаться с тобой наедине

То приглашает в гости шумных приятелей, то сам торопится на мальчишник. В выходные у него постоянно находятся срочные дела в офисе. Оставаясь же дома, он предпочитает углубиться в книгу, включить телевизор или рано лечь спать. Общения – минимум. А если разговоров все-таки не избежать, старается говорить о знакомых, событиях в мире, новой онлайн-игре, но только не о вас.

Он с рвением начал следить за собой

Купил новую одежду. Выбрал новый парфюм. Сделал стильную стрижку. Записался в спортзал. Вроде бы ничего необычного. Даже приятно, когда мужчина подтянут, опрятен и чисто выбрит. Смущает одно: почему смена имиджа произошла в одночасье? И важные переговоры (на которых надо выглядеть на все сто) теперь практически каждый день?

Он придирается ко всему

Раньше он находил привлекательными твои длинные волосы. Сейчас же все чаще раздражительно брюзжит, как много ты тратишь на средства по уходу за ними. Когда-то в ответ на твое восклицание «Мне кажется, я поправилась» сгребал тебя в охапку и шептал: «Ты самая красивая на свете! Мой Пончик!» А вчера лишь равнодушно пожал плечами: «И правда, спортзал не помешает». Наконец, он стал придираться к еде: «Много майонеза. Все пережаренное». Когда есть с кем сравнивать, волей-неволей кто-то должен оказаться в минусе. Если у него роман, очевидно, кто окажется «в зоне Антарктики».

Вы почти не занимаетесь сексом