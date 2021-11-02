Ты у него не одна: 15 признаков мужской измены
Если твоя интуиция подсказывает тебе, что в ваших отношениях что-то изменилось, проверь, не начал ли твой милый вести себя именно так. И если да, то он, скорее всего, обманывает тебя.
Если твоя интуиция подсказывает тебе, что в ваших отношениях что-то изменилось, проверь, не начал ли твой милый вести себя именно так. И если да, то он, скорее всего, обманывает тебя.
Он непривычно внимателен к твоим желаниям и просьбам
Ладно бы вел себя так с первого дня знакомства, тогда никаких сомнений. Так нет: раньше его по полгода приходилось уговаривать навестить твоих родителей или съездить на прогулку – вечно находились отговорки. А сейчас вдруг зачастил с цветами и комплиментами. Семейные психологи объясняют подобное поведение чувством вины, которое грызет мужчину изнутри. Излишнее внимание также является попыткой притупить бдительность любимой. Отвлекающий маневр, так сказать.
Он начал дарить подарки. Много подарков
На твое недоумение: «А за что?» – он, широко-широко улыбаясь, отвечает: «Заключил сделку века, получил роскошный процент. Могу я любимую побаловать?» На самом деле он не балует, а пытается как будто откупиться. Если когда-то обман откроется, у него будет весомый аргумент: «Да, я изменил тебе, но ты же не чувствовала себя обделенной вниманием!» А если секрет так и останется секретом, он станет успокаивать себя: «Да, изменил. Но моральный ущерб компенсировал сполна. Тем норковым пальто...»
Он стал очень вспыльчив и невнимателен
Любое твое замечание кажется ему оскорблением, а каждая размолвка заканчивается грандиозным скандалом, в финале которого громко хлопает дверь. Уходит, конечно, он. На самом деле сцены разыгрываются неспроста. Скандал позволяет ему, прикрываясь обидой, сбежать из дому. И мобильный можно выключить. И прийти домой в 4 часа утра вроде как дозволительно. А на твой вопрос «Где ты был?» ответить равнодушным молчанием или резко: «Тебе-то какая разница?» Не скажет же он прямо, что специально искал повод для ссоры, чтобы улизнуть на свидание...
Он говорит о разрыве
И если раньше во время ссор он часто первым шел на примирение, то сейчас чаще предлагает: «Раз все так плохо, давай разойдемся!» Не менее подозрительно, когда в моменты спокойствия и внешнего благополучия он как бы между прочим спрашивает тебя: «Если мы вдруг расстанемся, мы сможем остаться друзьями?» Философствует: «Ты веришь, что любовь может длиться вечно?» Или размышляет: «Настоящая любовь – это еще и прощение...» Что скрывается за подобными заявлениями? Во-первых, он пытается переложить ответственность за принятие решений на тебя. А заодно прощупывает почву: получится ли у него вернуться, если он все-таки уйдет. Чем не аргумент: «Ты же обещала любить меня вечно!"
Его настроение постоянно меняется
То он нежен и внимателен, то холоден и мрачен. То возвращается домой в приподнятом настроении, то подавлен. Конечно, у мужчин тоже случаются «критические дни», и фаза луны играет не последнюю роль. Но только в случае романа на стороне найти объяснение перепадам настроения гораздо легче. Любые проблемы, случающиеся в одних отношениях, оказывают влияние и на вторые. Закон жизни. И пивные слоганы здесь ни при чем.
Он перестал говорить с тобой
Нет, конечно, дежурные фразы произносит, но избегает бесед по душам. Его больше не волнуют твои переживания и эмоции. Да и сам перестал делиться с тобой. Еще недавно ты знала, что его заботит, к каким проектам он готовится. А теперь оказалась в информационном вакууме. Неверный мужчина подсознательно закрывается, отстраняется... То же самое происходит и с домашними делами. Он уклоняется от бытовых хлопот. Больше не говорит о возможном ремонте, не строит планы на отпуск.
Он прячется
Уходит звонить по рабочим вопросам на балкон или в другую комнату. А еще стал закрывать дверь ванной на щеколду. Раньше ты запросто могла войти за тоником или кремом. Сейчас приходится ждать окончания водных процедур, а на твой стук звучит раздраженное: «Пять минут подождать не можешь?» Психологи уверяют: открытая дверь в ванную – неосознанное проявление доверия. Когда же человеку есть что скрывать, он возводит вокруг себя стены: как психологические, так и вполне материальные.
Он старается не оставаться с тобой наедине
То приглашает в гости шумных приятелей, то сам торопится на мальчишник. В выходные у него постоянно находятся срочные дела в офисе. Оставаясь же дома, он предпочитает углубиться в книгу, включить телевизор или рано лечь спать. Общения – минимум. А если разговоров все-таки не избежать, старается говорить о знакомых, событиях в мире, новой онлайн-игре, но только не о вас.
Он с рвением начал следить за собой
Купил новую одежду. Выбрал новый парфюм. Сделал стильную стрижку. Записался в спортзал. Вроде бы ничего необычного. Даже приятно, когда мужчина подтянут, опрятен и чисто выбрит. Смущает одно: почему смена имиджа произошла в одночасье? И важные переговоры (на которых надо выглядеть на все сто) теперь практически каждый день?
Он придирается ко всему
Раньше он находил привлекательными твои длинные волосы. Сейчас же все чаще раздражительно брюзжит, как много ты тратишь на средства по уходу за ними. Когда-то в ответ на твое восклицание «Мне кажется, я поправилась» сгребал тебя в охапку и шептал: «Ты самая красивая на свете! Мой Пончик!» А вчера лишь равнодушно пожал плечами: «И правда, спортзал не помешает». Наконец, он стал придираться к еде: «Много майонеза. Все пережаренное». Когда есть с кем сравнивать, волей-неволей кто-то должен оказаться в минусе. Если у него роман, очевидно, кто окажется «в зоне Антарктики».
Вы почти не занимаетесь сексом
Он тотально устал, и единственное, о чем он мечтает, – выспаться. Когда же благодаря твоей страстной настойчивости близость все-таки случается (редкий случай!), он отстранен или груб. О твоем оргазме даже не вспоминает. Но стоит тебе попытаться заговорить об этой проблеме, сразу замыкается. Или даже с вызовом заявляет: «Не знаю, как у тебя, но лично у меня проблем с сексом нет».
Он безумно ревнует
Демонстративно просматривает твои сообщения и входящие звонки. Листает ежедневник.
Требует доклада о твоих деловых встречах: с кем, когда, зачем. Стоит тебе упомянуть имя коллеги, как из этого раздувается целая история: «А он уже не Алексей, а просто Леша. Ну давай, расскажи мне про своего Лешечку». Поговорка «Ревнует – значит любит» не имеет никакого отношения к действительности. Доказательством любви служат доверие и уважение. Безосновательно подозревая тебя в измене, он пытается переложить на тебя свое чувство вины.
Его раздражают твои забота и внимание
Все, что ты делаешь, – плохо. Звонишь, чтобы узнать как дела, – «Хватит проверять меня». Приезжаешь сюрпризом за ним на работу – «Ты что, следишь за мной?» Подарила свитер – «Подлизываешься?» Он и так чувствует себя виноватым и предателем, а свидетельства твоей любви лишь в очередной раз напоминают ему об этом. Поэтому он так злится.
Близкие замечают, что ваши отношения изменились
Все чаще друзья и родные осторожно спрашивают у тебя: «У вас все нормально?» – «Все прекрасно, просто он в последнее время много работает, устает». Хотя в душе ты сама себе не веришь. Тебя тоже что-то тревожит и смущает. Но, страшась боли и разочарования, ты гонишь от себя подобные мысли и ищешь привычные объяснения происходящему. Семейные психологи свидетельствуют, что многие пережившие измену любимого потом признавались: «Мне все вокруг твердили, что-то не так. Одна я не замечала». А может, просто не хотела заметить. Как верно и то, что со стороны напряжение и разногласия в отношениях всегда очевидны.
Он больше не говорит о вашем совместном будущем
Когда ты пытаешься что-то планировать, он обрывает тебя: «Там видно будет».
И самое главное: ты уже и не помнишь, когда он в последний раз говорил: «Я тебя люблю!"