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Как правильно носить черное: девять способов не стать мрачной и безликой

Как носить черный? Иллюстративное фото ФОТО: Инстаграм

Если в твоем гардеробе преобладает черная одежда, скорее читай нашу инструкцию по применению. Рассказываем, как носить тотал-блэк (и не только) так, чтобы не выглядеть скучно и безлико. Cosmo вдохновился идеями модного блогера Алисии Родди и делиися с тобой ее лайфхаками.

Тотал-блэк

Начнем с самого простого варианта. Если речь идет о монохроме, есть несколько приемов, которые помогут правильно расставить акценты, подчеркнуть фигуру и в целом сделать образ интереснее. Лучший вариант — поиграть с объемом, сочетая разные по форме вещи. Например, дутый оверсайз пуховки подчеркивает природную хрупкость, брюки облегают бедра и ноги, делая упор на них, а легкий клеш от колена еще сильнее вытягивает силуэт. В сочетании с каблуками смотрится особенно эффектно!

Микс фактур

Еще один лайфхак — подружить в одном образе разные фактуры. Миксуй между собой контрастные материалы: мягкие плотные трикотажные вещи и гладкую прохладную кожу, тонкие полупрозрачные элементы и грубые брючные костюмы. Несмотря на то что образ составлен в одном цвете, комбинация разных тканей поможет сделать его интереснее.

Кожа

Дерзко и необычно смотрится кожаный тотал-лук. Чтобы не выглядеть так, словно ты только что вышла из клуба байкеров, не увлекайся грубыми рокерскими элементами, а делай ставку на более простой и спокойный крой.

Яркая сумка

Обыграть образ в черной гамме помогут яркие аксессуары. Лучший вариант — сумочка. Выбирай модель актуального цвета и разбавляй ею наряд. Кстати, если ты в основном носишь черные вещи, ты можешь каждый раз менять оттенок сумки, чтобы твой гардероб не казался однообразным.

Белый элемент

Визуально разбавить тотал-блэк лук поможет небольшой белый элемент. Это может быть футболка, рубашка или водолазка. Белая деталь добавит в образ яркий акцент, но не будет слишком бросаться в глаза.

Светлая обувь

Светлая обувь классно смотрится на контрасте с черной одеждой. Образ Алисии — наглядный тому пример.

Яркая верхняя одежда

Если ты готова к более радикальным решениям, выбирай для образа черную основу и обыгрывай ее яркой верхней одеждой. Кстати, так ты будешь выглядеть выше и стройнее за счет сплошной вертикальной линии в силуэте.

Белая верхняя одежда

Альтернативой яркой верхней одежде может стать белая. Кстати, такой прием визуально облагораживает образ и делает его дороже. А еще на белом фоне черные вещи кажутся насыщеннее.

Принт

Бери пример с Алисии и обыгрывай образ черно-белым принтом. Это может быть как что-то крупное, как, например, пальто или брюки, так и маленькое, подобранное в качестве акцента: обувь, сумка, очки. Самые актуальные рисунки — шахматный, «зебра», коровий принт, горошек.

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