Техника безопасности для женщины в баре: советы эстонской девушки-бармена

Насторожиться стоит, если ваш новоиспеченный приятель чересчур настойчиво предлагает вам принесенный им же коктейль — помните, всегда можно сказать нет! Лучше одно обиженное эго, чем один отравленный человек.

И наконец, если вы подозреваете, что вам или вашим друзьям что-то подмешали в напиток — непременно обратитесь в полицию. Даже если ваш случай обошелся без происшествий — помните, что завтра на вашем месте могут оказаться другие женщины, и им может повезти гораздо меньше. Действовать стоит сразу, если вы почувствовали резкое недомогание, слабость, сонливость, непривычные для вас под воздействием алкоголя (или заметили подобное у кого-то из своих друзей) — сразу обратитесь к охране в баре и укажите на подозреваемого, если таковой имеется. Напиток или пустой бокал стоит оставить для экспертизы, если он все еще у вас. Любые свидетельства несомненно облегчат дело. Если подозреваемого уже не окажется в баре, постарайтесь вспомнить, как он выглядел, во что был одет, любые особые приметы. В стрессовой ситуации память работает очень ненадежно, поэтому чем раньше вы сумеете обрисовать для себя ментальный образ злоумышленника, тем точнее сможете впоследствии описать его следователю.

Если же вы проснулись на утро в незнакомом месте с незнакомым человеком — здесь дело немного сложнее. Но обращаться в полицию все равно следует — остатки вещества все еще можно обнаружить в крови (проконсультируйтесь со следователем, чтобы узнать, анализы на какие вещества вам следует сдать). Если вы знаете имя этого человека и любые другие данные — передайте их следователю вместе с описанием. Также сообщите, в каком заведении, по вашему мнению, вы были в последний раз во вменяемом состоянии — возможно, камеры наблюдения смогут отследить действия злоумышленника. Стоит также отдельно обратиться в само заведение и передать им описание злоумышленника. С большой вероятностью это либо не первый, либо не последний раз, когда он прибегает к таким средствам, и, возможно, в его адрес уже поступали жалобы. Даже если в вашем конкретном случае не удастся доказать криминальную ответственность, ваша смелость поможет предотвратить новые жертвы.

На данный момент с подобными жалобами в полицию обращаются крайне редко. Некоторые не видят в этом смысла, для других это попросту тяжело психологически. Но помните — чем больше подобных дел придается огласке, тем больше внимания обращается на проблему как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны работников заведений. Видимость проблемы придает нам бдительности, а злоумышленников заставляет лишний раз задуматься о последствиях перед тем, как совершить преступление.

«Один за всех, и все — за одного»

Последний, но далеко не маловажный пункт — будь союзником. Намеренно или бессознательно — общество не перестает возлагать спасение утопающего на его собственные плечи.