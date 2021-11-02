Техника безопасности для женщины в баре: советы эстонской девушки-бармена

Со мной такое случалось не раз — получив негативный ответ на череду предложений и приглашений (а иногда даже не удосужившись ни предложить, ни пригласить), безымянный солдат алкогольного фронта подсаживается поближе, чуть ли не выдает список твоих физических преимуществ с оценками от одного до пяти, игнорируя все попытки вежливо покинуть беседу. Единственное, что может спасти в таком случае — волшебная фраза со словами «мой парень…». Лучше даже не говорить прямо — «прости, но у меня есть парень», а вскользь упомянуть, что он, например, сегодня тоже должен подойти, или что он был бы крайне против подобного общения.
Лучше всего выходит, если кто-то из знакомых или просто добрых людей на месте притворится этим самым кавалером. Это, конечно, удар ниже пояса всем феминисткам клубной жизни, но иногда иначе никак.
Соблюдать меры безопасности, чтобы не оказаться в более плачевной ситуации, что тоже немаловажно.
Во-первых, если вы пришли с компанией, постарайтесь проследить, чтобы никто из ваших друзей не остался в баре один, когда остальные решат разъехаться по домам. Тем более, если вы видите, что кто-то из ваших подруг чересчур пьян — постарайтесь уговорить всех уйти вместе или подождать немного, пока все будут готовы уходить.
Во-вторых, следите за своим напитком и, по возможности, за напитками друзей. Если незнакомый человек предлагает купить вам напиток — лучше сходить вместе с ним к барной стойке, чтобы избежать подмешанных веществ или просто лишнего алкоголя в своем напитке. Конечно, если в лицо всем новым знакомствам говорить «я пойду с тобой до бара, чтобы ты меня не отравил» — вряд ли завяжется общение. Но всегда можно дойти до бара под предлогом того, что нужно посмотреть меню, чтобы определиться или просто составить компанию.
Доверяйте своем вкусовым ощущениям — если вы оставили свой напиток без присмотра, и теперь он стал странным на вкус (стал горьким или с привкусом «пластилина») лучше потратить лишние деньги на новый, чем оказаться под влиянием опасного вещества.
Но не все вещества, которые могут оказаться в вашем стакане, имеют ярко выраженный вкус. Поэтому пить медленно, не опустошать напиток залпом тоже сыграет вам на руку. Если вы почувствуете, что ваше состояние не соответствует выпитому — всегда можно остановиться.
Конечно, хочется думать, что мы умеем судить людей по поведению, внешности, но, к сожалению, опыт доказывает обратное. В одном из баров, где я работала, был такой случай: парень настойчиво предлагал угостить двух девушек напитком, хотя те пытались отказаться. Из вежливости они согласились на один бокал вина. Как оказалось после — парень подсыпал в вино какое-то транквилизирующее вещество. Благо с девушками вместе была третья подруга, которая сумела посадить их в такси и отвезти домой. Когда мы проверили камеры, чтобы девушки могли подать заявление в полицию и приложить фото, оказалось, что парень выглядел очень прилично, и я никогда бы не подумала с первого взгляда, что у него могут быть настолько преступные планы.