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Техника безопасности для женщины в баре: советы эстонской девушки-бармена

Яна Левитина ФОТО: Из личного архива

Яна Левитина работает за барной стойкой несколько лет и успела сделать выводы, как женщине можно противостоять домогательствам пьяных незнакомых мужчин во время посещения развлекательных заведений. Яна составила перечень по технике безопасности, пишет Feministeerium.ee.

Большинство моих подруг уважают себя, свое тело и чувствуют свои границы. Но немногие способны выстоять под «ударом» пламенных чувств малознакомых нетрезвых мужчин в барах-клубах и не растеряться. На моей памяти лишь одна американка дала звонкий отпор нежелательному рукоприкладству — и, надо сказать, встретила в ответ искреннее удивление. Как девушки не привыкли стоять за себя, так и парни не привыкли явному сопротивлению.

Если у вас нет собаки — ее не отравит сосед!

Для начала давайте избавимся от слона в нашей уютной комнатушке. Вбитые в наши головы «полезные советы», принимаемые нами за жизненные установки: эта юбка — все равно, что приглашение, ты накрашена слишком вызывающе, еще скажи что ты не за этим сюда шла — мы опустим. Наверняка, многим из нас не раз посчастливилось выслушивать подобные лекции. Не хочу и и не буду советовать вам одеваться скромнее и не смотреть незнакомцам в глаза, не пить и не знакомиться, не ходить на танцы по ночам. Человек заслуживает уважения вне зависимости от пола, внешнего вида, выбора одежды и места пребывания. В приличном обществе нельзя решать проблемы безопасности ограничением свободы потенциальной жертвы. Эпохе крайностей давно пора пройти — голодать, чтобы не отравиться; сидеть взаперти, чтобы не напали — не самые лучшие стратегии выживания.

Тише едешь — дальше будешь

Всем нам знаком этот осуждающий голосок, таящийся в подкорке сознания: «Не возражай», — говорит он, «это невежливо!»; «Не говори нет — это может обидеть!». Этот голосок, воспитанный в патриархальных реалиях, уговаривает нас быть девочкой, быть мягкой, покладистой, говорить намеками и кокетничать, когда хочется бежать. Не обижать, не разочаровывать. Этот голосок уверяет, что наш дискомфорт и весь спектр негативных эмоций, вызванный нежелательным вниманием, недостаточны для поднятия «шума».

Мир полон прекрасных людей, и я ни в коем случае не хочу сказать, что все участники ночной жизни — страшные и коварные охотники на наивных дам, но нужно быть готовой ко всему.

Часто мы выбираем отойти подальше, не встречаться взглядом, или даже покинуть заведение — и это пассивные варианты отказа.

Но давайте будем честными к себе; давайте не делать для себя исключений. Если ваша подруга окажется в подобной ситуации — позволите ли вы себе сказать ей, что ее переживания не стоят «шума»? Что ей стоит промолчать и принять подобное внимание, как комплимент? Надеюсь, что нет. И если мы готовы проявлять подобную заботу к нашим близким — то такого же отношения достойны и мы сами.

«Ты чья будешь, девочка?»

К сожалению, самым эффективным способом отразить удар нежелательного внимания остается мифический или пусть даже реальный кавалер. Не знаю, что расстраивает меня больше — настойчивость после неоднократных отказов, или отождествление меня с чужой собственностью. Но — это работает.

Со мной такое случалось не раз — получив негативный ответ на череду предложений и приглашений (а иногда даже не удосужившись ни предложить, ни пригласить), безымянный солдат алкогольного фронта подсаживается поближе, чуть ли не выдает список твоих физических преимуществ с оценками от одного до пяти, игнорируя все попытки вежливо покинуть беседу. Единственное, что может спасти в таком случае — волшебная фраза со словами «мой парень…». Лучше даже не говорить прямо — «прости, но у меня есть парень», а вскользь упомянуть, что он, например, сегодня тоже должен подойти, или что он был бы крайне против подобного общения.

Лучше всего выходит, если кто-то из знакомых или просто добрых людей на месте притворится этим самым кавалером. Это, конечно, удар ниже пояса всем феминисткам клубной жизни, но иногда иначе никак.

«Выпей меня!»

Соблюдать меры безопасности, чтобы не оказаться в более плачевной ситуации, что тоже немаловажно.

Во-первых, если вы пришли с компанией, постарайтесь проследить, чтобы никто из ваших друзей не остался в баре один, когда остальные решат разъехаться по домам. Тем более, если вы видите, что кто-то из ваших подруг чересчур пьян — постарайтесь уговорить всех уйти вместе или подождать немного, пока все будут готовы уходить.

Во-вторых, следите за своим напитком и, по возможности, за напитками друзей. Если незнакомый человек предлагает купить вам напиток — лучше сходить вместе с ним к барной стойке, чтобы избежать подмешанных веществ или просто лишнего алкоголя в своем напитке. Конечно, если в лицо всем новым знакомствам говорить «я пойду с тобой до бара, чтобы ты меня не отравил» — вряд ли завяжется общение. Но всегда можно дойти до бара под предлогом того, что нужно посмотреть меню, чтобы определиться или просто составить компанию.

Доверяйте своем вкусовым ощущениям — если вы оставили свой напиток без присмотра, и теперь он стал странным на вкус (стал горьким или с привкусом «пластилина») лучше потратить лишние деньги на новый, чем оказаться под влиянием опасного вещества.

Но не все вещества, которые могут оказаться в вашем стакане, имеют ярко выраженный вкус. Поэтому пить медленно, не опустошать напиток залпом тоже сыграет вам на руку. Если вы почувствуете, что ваше состояние не соответствует выпитому — всегда можно остановиться.

Конечно, хочется думать, что мы умеем судить людей по поведению, внешности, но, к сожалению, опыт доказывает обратное. В одном из баров, где я работала, был такой случай: парень настойчиво предлагал угостить двух девушек напитком, хотя те пытались отказаться. Из вежливости они согласились на один бокал вина. Как оказалось после — парень подсыпал в вино какое-то транквилизирующее вещество. Благо с девушками вместе была третья подруга, которая сумела посадить их в такси и отвезти домой. Когда мы проверили камеры, чтобы девушки могли подать заявление в полицию и приложить фото, оказалось, что парень выглядел очень прилично, и я никогда бы не подумала с первого взгляда, что у него могут быть настолько преступные планы.

Насторожиться стоит, если ваш новоиспеченный приятель чересчур настойчиво предлагает вам принесенный им же коктейль — помните, всегда можно сказать нет! Лучше одно обиженное эго, чем один отравленный человек.

И наконец, если вы подозреваете, что вам или вашим друзьям что-то подмешали в напиток — непременно обратитесь в полицию. Даже если ваш случай обошелся без происшествий — помните, что завтра на вашем месте могут оказаться другие женщины, и им может повезти гораздо меньше. Действовать стоит сразу, если вы почувствовали резкое недомогание, слабость, сонливость, непривычные для вас под воздействием алкоголя (или заметили подобное у кого-то из своих друзей) — сразу обратитесь к охране в баре и укажите на подозреваемого, если таковой имеется. Напиток или пустой бокал стоит оставить для экспертизы, если он все еще у вас. Любые свидетельства несомненно облегчат дело. Если подозреваемого уже не окажется в баре, постарайтесь вспомнить, как он выглядел, во что был одет, любые особые приметы. В стрессовой ситуации память работает очень ненадежно, поэтому чем раньше вы сумеете обрисовать для себя ментальный образ злоумышленника, тем точнее сможете впоследствии описать его следователю.

Если же вы проснулись на утро в незнакомом месте с незнакомым человеком — здесь дело немного сложнее. Но обращаться в полицию все равно следует — остатки вещества все еще можно обнаружить в крови (проконсультируйтесь со следователем, чтобы узнать, анализы на какие вещества вам следует сдать). Если вы знаете имя этого человека и любые другие данные — передайте их следователю вместе с описанием. Также сообщите, в каком заведении, по вашему мнению, вы были в последний раз во вменяемом состоянии — возможно, камеры наблюдения смогут отследить действия злоумышленника. Стоит также отдельно обратиться в само заведение и передать им описание злоумышленника. С большой вероятностью это либо не первый, либо не последний раз, когда он прибегает к таким средствам, и, возможно, в его адрес уже поступали жалобы. Даже если в вашем конкретном случае не удастся доказать криминальную ответственность, ваша смелость поможет предотвратить новые жертвы.

На данный момент с подобными жалобами в полицию обращаются крайне редко. Некоторые не видят в этом смысла, для других это попросту тяжело психологически. Но помните — чем больше подобных дел придается огласке, тем больше внимания обращается на проблему как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны работников заведений. Видимость проблемы придает нам бдительности, а злоумышленников заставляет лишний раз задуматься о последствиях перед тем, как совершить преступление.

«Один за всех, и все — за одного»

Последний, но далеко не маловажный пункт — будь союзником. Намеренно или бессознательно — общество не перестает возлагать спасение утопающего на его собственные плечи.

Тот случай, о котором я мельком упомянула в самом начале, расстроил и растрогал меня не только потому, что товарищ, не раздумывая, как он признался, «на автомате!», распустил руки. Действо разворачивалось прямо у барной стойки, за которой я работала, поэтому тут же попало в мое поле зрения и естественно я сразу же стала на сторону девушки. Товарищ пытался отмахнуться и отшутиться, говорил, что да какой пустяк, подумаешь, схватил за зад! Девушку такой ответ разозлил еще больше. Я попросила товарища не оправдываться, а просто извиниться и больше так себя не вести, а иначе в этом баре ему сервиса не видать. Товарищ стал покладистей, остаток вечера вел себя пристойно. А вот пострадавшая призналась, что с ней такое впервые — чтобы работник бара/клуба вступился и помог разобраться с конфликтом. И вот тут-то я и поникла. Бездействие — лучший пособник злодеяния.

Хочется верить, что такая безучастность персонала чаще не от безразличия, а по невнимательности или от чрезмерной занятости. Но все же нужно помнить, что персонал — на твоей стороне. Даже если никто из работников заведения не инициировал контакт с конфликтным персонажем — всегда стоит обратиться к бармену или охраннику напрямую с жалобой на докучающего посетителя, и скорее всего его либо попросят удалиться либо вести себя прилично.

Если же, напротив, вы столкнулись с непониманием со стороны персонала, не получили соответствующей поддержки и защиты, или самим источником домогательств стал работник бара — стоит непременно обратиться к администрации бара (контакты обычно можно найти на странице заведения в Google или Facebook). Стоит также избегать заведений, где подобное поведение или халатность к безопасности посетителей в норме — в таком случае смело пишите отзывы в социальных сетях, чтобы предупредить других посетителей, и вычеркивайте эти заведения из списка пятничных паломничеств.

И, конечно, если вы стали свидетелем подобной ситуации, если вы видите, что девушка, пусть даже незнакомая, не может высвободиться из нежелательных ухаживаний — попробуйте вступить в беседу. Притворитесь другом, подругой, родственником, второй половинкой, даже работником бара. Если человек действительно оказался в неприятной для себя ситуации — это даст возможность остановить дальнейшее развитие событий. И даже если вы ошиблись — это чревато лишь мимолетной неловкостью.

Очень на руку нам, в Эстонии, играет наша мультилингвальность — если вы точно знаете , что докучающий джентльмен не владеет, например, русским или эстонским, можно попробовать обратиться к девушке на одном из этих языков, чтобы незаметно узнать, не нуждается ли она в помощи. У меня был случай, когда я стала свидетелем очень настойчивого молодого человека, не дававшего покоя моей знакомой. Он — турист из России, общался с ней по-русски; она — живет в Эстонии, говорит по-эстонски. Я смогла спросить, чувствует ли она себя комфортно и не нужна ли ей помощь.

Бонус для самых терпеливых:

Если все попытки отделаться от внимания кавалера провалились — можно прибегать к тяжелой артиллерии.

Словесные домыслы и фантазии работают отлично. Например, если вам достаточно лет, чтобы, в теории, иметь уже сознательного ребенка — всегда можно мельком упомянуть, что «Ты так похож на моего сына!» или, альтернативно, на дедушку. Легкий намек на инцест гарантировано спугнет самца!

Слово «феминистка» тоже часто пугает настырных мужчин — это заклинание превращает сексуальный объект в сгусток неприятных, непонятных стереотипов.

Весьма действенно также удалиться в туалет с фразой «Прости, мне нужно сменить тампон» — санитарных принадлежностей ночные охотники боятся, как огня.

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