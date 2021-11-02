Спорим, вы неправильно моете голову? Парикмахер рассказала, как надо это делать

Пользовательница соцсети Ками (Kami) рассказала, что многие девушки наносят на голову шампунь и начинают распределять его по всей длине волос. По ее словам, такой способ впоследствии оставляет некоторые пряди грязными, пишет Lenta.ru.

Правильная техника мытья заключается в том, чтобы тщательно втирать шампунь в кожу головы кончиками пальцев. «Я всегда повторяю этот процесс два-три раза, пока кожа не начнет скрипеть», — объяснила она. Специалистка также добавила, что необходимо выполнять это действие с опущенной вниз головой. «Вам нужно обработать и затылок, этот участок головы часто игнорируется», — заметила Ками.

Публикация стала вирусной и набрала 1,2 миллиона просмотров и почти 23 тысячи лайков. Пользователи сети обсудили рекомендации девушки в комментариях. «Это единственно верный способ мыть волосы. Мой парикмахер обучил меня этому около 20 лет назад, сказав, что тогда мыть волосы нужно будет только два раза в неделю», «Мне стыдно, но я только недавно научилась правильно мыть голову благодаря TikTok. Мне 25, сейчас мои волосы выглядят намного лучше», «Я думала, что все моют волосы таким способом», — высказывались они.