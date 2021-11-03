Как держать себя в форме в холодное время года: советы диетолога по питанию и мотивации

Почему холода сложнее удерживать вес

Причины быстрого набора лишнего веса объясняются биологическими процессами в нашем организме: во-первых, человек начинает двигаться меньше; во-вторых, под воздействием циркадных ритмов (солнечный день становится короче) наша щитовидная железа, которая обеспечивает активность и хороший обмен веществ становится менее активна. У нас вырабатывается больше мелатонина, поэтому больше хочется спать, появляется сонливое настроение. Также в этот период мы более подвержены депрессивным состояниям, на что влияют короткий световой день и отсутствие солнечного света.

Каким должен быть осенне-зимний рацион питания (и образ жизни в целом)

Наша задача — обеспечить себя такой физической активностью, которая бы приносила нам хорошие, положительные эмоции. Желательно походить на танцы, заняться йогой. В этот момент нам особенно хочется «заесть» плохую погоду, и чаще всего сладкими десертами или напитками. Таким образом, мы хотим компенсировать ту дозу серотонина, которую получаем в летний период.

Правильные привычки

Найди альтернативные источники серотонина и дофамина — нейромедиаторов и гормонов радости. Встречайся с друзьями, подругами, получай синтез гормона удовольствия от общения с близкими, интересными людьми. Также это может быть новое увлечение, хобби. В этом случае у тебя не будет желания «заедать» серые тучи.

Максимально откажись от простых углеводов. В первую очередь, исключи сладкое: сладкий чай, кофе, плюшки, газировка, молочный шоколад и другие десерты. Чем меньше мы в этот период будем есть простые углеводы, тем меньше будет накапливаться жировая ткань. Особенно это касается вечерних приемов пищи. Делай упор на белковую пищу, большое количество свежих овощей и зелени.

Крахмалистые овощи в вареном виде минимизируй, поскольку у них высокий гликемический индекс. Съедая такие овощи, мы вызываем высокий отклик инсулина, а он напрямую связан с накоплением жировой ткани.

Не садись в этот период на всевозможные диеты. Такова наша человеческая сущность — нам всем хочется найти «волшебную таблетку» и уповать только на нее. Но ограничения часто приводят к срывам, а разгрузочные дни бесполезны, если ты не придерживаешься правильного питания и не ведешь здоровый образ жизни.

Завтрак, обед, ужин

Самый важный фундамент дня — правильный и качественный завтрак. На завтрак обязательно должны быть белок и жиры. Благодаря белково-жировому завтраку, нам хочется меньше есть в течение дня, он не вызывает высокий всплеск инсулина, дает долгую и мощную энергию. И по сути напрямую влияет на снижение аппетита в вечернее время. Это могут быть яйца, творог в виде запеканки, рыба с цельнозерновым хлебом, сыры, протеиновый коктейль на достаточно жирном молоке.