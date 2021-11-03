Правило кисти руки: диетологи рассказали, как быстро и эффективно похудеть

Джиан Банна посоветовала желающим похудеть в первую очередь сократить потребление не только сладкого, но и сахара в целом. «Сахар может входить в состав хлеба, соусов и продуктов из злаков. Он добавляет в еду пустые калории, которые не насыщают, но откладываются», — утверждает она и рекомендует внимательнее изучать списки ингредиентов, пишет Lenta.ru.

Диетолог Эмма Бэйкс рекомендует отмерять порции, используя так называемое правило кисти руки. Сжатый кулак показывает, сколько овощей вам нужно, раскрытая ладонь — здоровое количество белковой пищи, а кончик большого пальца — необходимое количество жира.

Табита Николас и Джен Шейнман советуют желающим похудеть есть больше овощей и продуктов, содержащих клетчатку. Николас считает, что половину тарелки во время еды должны заполнять овощи. «Помимо клетчатки, овощи содержат важные витамины и минералы, а также способствуют поддержанию жидкости в организме на правильном уровне», — говорит она.

Шейнман рекомендует сделать упор на продукты с большим содержанием клетчатки, потому что они позволяют дольше оставаться сытым и смягчают приступы голода, которые могут возникать во время диеты.

По мнению диетолога Китти Бройхер, многие неправильно понимают совет есть шесть раз в день небольшими порциями и начинают питаться снеками и фитнес-батончиками. Бройхер считает, что человеку необходимы три приема нормальной пищи в день. «Питаясь полноценно, вы не только снизите чувство голода, но и получите порцию белка и полезных питательных веществ», — говорит она.

Врач-диетолог Лейси Нго отмечает, что важной составной частью диеты является правильное мышление. Она рекомендует есть медленно, не отвлекаясь, и стараться сознательно проглатывать каждый кусочек. Нго уверена, что такой подход позволит не переедать и точно понимать, когда наступил момент насыщения.