Врач назвал шесть причин, почему по утрам ваш вес больше

Однако прежде чем вы откажетесь от своего плана похудения, важно знать, что существует несколько причин, по которым вес может колебаться от одного дня к другому. И набор веса не обязательно является истинной причиной.

Джонатан Тейлор, старший персональный тренер Ultimate Performance, рассказал The Sun, что, хотя за изменениями веса полезно следить, интерпретировать их нужно осторожно. Когда вес двигается вверх или вниз, это говорит только о том, сколько вы потеряли или набрали, а не о том, что вы потеряли или набрали. Вес тела может колебаться ежедневно под воздействием нескольких факторов, которые совершенно не связаны с количеством жира или мышечной массы. Например, количество пота, выбор еды и напитков, время взвешивания и время последнего приема пищи — все это может вызывать колебания веса изо дня в день. Снижение веса — это не плавный процесс, и во время диеты с вашим весом могут происходить странные вещи, такие как внезапное увеличение веса, потеря или даже застой.

Вот некоторые причины колебаний веса и искусственных цифр на весах.

1. Запор

Запор — довольно распространенная проблема, из-за которой вы можете весить больше, чем на самом деле. Если в последнее время у вас проблемы со стулом, неудивительно, что весы показывают несколько большую цифру. Как только пищеварение наладится, вес снова снизится. Вы можете предотвратить запоры, употребляя в пищу продукты, богатые клетчаткой. Врачи рекомендуют не менее 30 граммов в день. Клетчатка не только способствует работе кишечника, но и связана с потерей веса. Ее можно получить из фруктов и овощей, цельнозернового хлеба, макарон из цельного зерна, а также бобовых, таких как чечевица и фасоль.

2. Углеводы

Углеводы — хлеб, макароны, картофель и овощи — являются неотъемлемой частью рациона, давая нам энергию. Однако, если в один из дней в вашем рационе будет много углеводов, это может вызвать кратковременный скачок веса. Лишние углеводы хранятся в организме в виде гликогена. Поскольку организм запасает гликоген вместе с водой, это может привести к увеличению веса за ночь. Когда вы едите углеводы, ваш организм расщепляет их до гликогена, который вместе с водой доставляется в мышечные клетки, в результате чего вес немного увеличивается. Однако это совершенно естественный и необходимый процесс, и он не означает, что вы не теряете жир.

3. Гидратация