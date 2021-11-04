«Бюст буквально выпадает»: девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью

Пользовательница сети Энни Линн (Annie Lynn) опубликовала видео и рассказала о неприятных ситуациях, которые происходят с ней во время шопинга. По словам девушки, которая носит бюстгальтер размера 32DD, часто консультанты в магазинах не верят, что у нее настолько большая грудь, пишет Lenta.ru.

«Каждый раз продавцы говорят, что моя грудь не может быть такой большой, и приносят мне маленькое белье, из которого мой бюст буквально выпадает. Меня это ужасно раздражает, почему нельзя сразу послушать мои просьбы?» — высказалась она в посте, который стал вирусным и набрал более 19 тысяч просмотров, передает Lenta.ru.

Зрители поддержали Линн в многочисленных комментариях под публикацией. «Это очень непрофессионально с их стороны!», «По этой причине 80 процентов женщин носят неправильный размер», «Как же я ненавижу таких продавцов», «Понимаю тебя на все 100», — высказывались они.