Доктор Комаровский рассказал, чем плох локдаун для учеников и как вернуть детей в школы

Как связано закрытие школ и вакцинация?

Почему дети сидят по домам сейчас, в новый локдаун? Потому что если их сейчас отправить в школу, дети активно начнут болеть,- говорит Евгений Комаровский. – Дети болеют коронавирусом активно в легкой форме, приходя домой и принося вирус, который убивает их бабушек и дедушек.

Именно поэтому во всем мире в первую очередь старались вакцинировать взрослых: если взрослые вакцинированы и защищены, то дети спокойно могут ходить в школу.

Вакцинация взрослых помогает отправить детей в школы, а факт, что школьники уже второй год нормально не посещают занятия, – это страшный удар по их здоровью, психике, умениям коммуницировать, отмечает Евгений Комаровский.

Дети остаются без присмотра, деградируют, поскольку учеба в таких домашних условиях – это не учеба. Это все аукнется кучей проблем, – говорит кандидат медицинских наук. – Проблему бы решили вакцинация более старших родственников, а именно дедушек и бабушек.