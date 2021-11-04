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Доктор Комаровский рассказал, чем плох локдаун для учеников и как вернуть детей в школы

Дистанционное обучение. ФОТО: Rido/ Shutterstock

Многих родителей возмущает то, что из-за очередных карантинных условий часть детей снова не ходит в школу. Но так происходит из-за нежелания взрослых делать прививки – об этом рассказал кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский, пишет Сегодня.

Как связано закрытие школ и вакцинация?

Почему дети сидят по домам сейчас, в новый локдаун? Потому что если их сейчас отправить в школу, дети активно начнут болеть,- говорит Евгений Комаровский. – Дети болеют коронавирусом активно в легкой форме, приходя домой и принося вирус, который убивает их бабушек и дедушек.

Именно поэтому во всем мире в первую очередь старались вакцинировать взрослых: если взрослые вакцинированы и защищены, то дети спокойно могут ходить в школу.

Вакцинация взрослых помогает отправить детей в школы, а факт, что школьники уже второй год нормально не посещают занятия, – это страшный удар по их здоровью, психике, умениям коммуницировать, отмечает Евгений Комаровский.

Дети остаются без присмотра, деградируют, поскольку учеба в таких домашних условиях – это не учеба. Это все аукнется кучей проблем, – говорит кандидат медицинских наук. – Проблему бы решили вакцинация более старших родственников, а именно дедушек и бабушек.

Также важна вакцинация и для самих детей, отмечает Комаровский. Возьмите Израиль – там привито 60% населения, где 30% общества – дети. Поэтому важно создать условия, чтобы каждая взрослая пара могла привить своего ребенка и понимала, что это безопасно. И такие условия должно создать государство.

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