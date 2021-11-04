Чт, 4.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Блогеры раскрыли способ похудеть за пять дней с помощью кофе

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Блогеры раскрыли легкий способ похудеть за пять дней и запустили новый флешмоб в соцсети. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом luthfa.choudhury рассказала, что сбросила лишние килограммы без жестких диет и занятий спортом с помощью напитка, состоящего из теплой воды, ложки любого растворимого кофе и такого же количества лимонного сока. В опубликованном видео она показала процесс приготовления смеси и порекомендовала пить ее каждое утро, пишет Lenta.ru.

Другие юзеры решили проверить действенность лайфхака и принялись повторять его, публикуя ответные видео. Так, блогерша icysamone_savage.23 заявила, что ей удалось избавиться от 2,9 килограмма, а пользовательница сети iamkiyyah также подтвердила результативность способа и отметила, что у нее притупился аппетит, из-за чего она сбросила четыре килограмма.

В то же время девушка с никнеймом body.care.weightloss продемонстрировала зрителям, что за месяц ежедневного питья кофе с лимоном ее живот уменьшился в объемах. «Не знаю, как это работает, но я действительно вижу эффект!» — высказалась она в посте.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал несколько простых правил для контроля веса и поддержания здорового образа жизни. По его словам, каждые полчаса необходимо отвлекаться от работы и разминаться в течение пяти минут, чтобы сохранить фигуру.

НАВЕРХ
Back