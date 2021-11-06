11 фраз, которые не стоит говорить беременным

Многие из этих комментариев уже стали настолько привычными, что большинство людей считает их безобидными, хотя на самом деле это далеко не так. Даже если их произносят с самыми лучшими намерениями, не подумав, в шутку или просто, чтобы что-то сказать, все эти будто бы невинные вопросы и замечания страшно бесят. И главное — на них непонятно, как реагировать. А вы и так готовы разреветься от любой мелочи.

Вот что вам, скорее всего, предстоит услышать в ближайшем будущем (а если будущая мама — это не вы, то посмотрите, какие фразы лучше не говорить):

1. Ты выглядишь усталой.

Еще бы. Изжога, тошнота, рвота, бессонница, головокружение... Список можно продолжать.

2. Вы это планировали?

Это личная информация.

3. Тебе, наверное, тяжело с таким животом…

Хмм…

4. Ой, ты такая огромная!

Конечно, именно этот комментарий так нужно услышать той, кто и так не знает, как быть с этим своим новым, растянутым, зудящим, несимметричным телом. Вообще, любые комментарии о размере или форме беременного тела — это за гранью.

5. Ой, да ты почти не поправилась!

На поверхности — звучит как комплимент, но только на поверхности. Беременные и так преисполнены тревоги по поводу всего, что с ними и тем, кто пока сидит внутри, происходит, поэтому такой комментарий только добавляет беспокойства и неуверенности. А вдруг что-то не так, и ребенок медленно растет?

6. У тебя там близнецы? Ты уверена, они ведь иногда ошибаются, знаешь?

Ха-ха, очень смешно. Шутка такая. Намек на то, что размер вашего живота не позволяет предполагать, что он предназначен только для одного. А дальше идет еще более тонкая шутка — она подразумевает, что, даже если УЗИ показало один плод, расслабляться не стоит. И это, видимо, должно быть очень забавно.

7. Ты выглядишь так, как будто вот-вот родишь.

Ну что тут скажешь… Ты тоже как-то выглядишь.

8. Ты будешь рожать сама? А грудью кормить планируешь?

Если такой личный вопрос задает близкий человек, это одно. А если он исходит от едва знакомого человека, то звучит так, что он зачем-то хочет заранее вас осудить за те решения, которые вам придется принимать, и выборы, которые вам придется делать во время и после родов. А может, он хочет дать непрошеный совет или рассказать о собственном опыте… В любом случае задавать такой вопрос бестактно.

9. Потереть беременный живот — это на удачу!

И ведь потер! Совершенно незнакомый или едва знакомый вам человек протянул руку к вашему животу и без всякого вашего на то разрешения несколько раз его довольно ощутимо потер, причем сделал это исключительно в собственных интересах. Как будто вы неодушевленная фигурка какого-то божка. Но ваше тело — не общественная собственность. Руки прочь!

10. Может, мне не надо тебе такое рассказывать, ведь ты беременная…

Может, и не надо. Особенно если вы планируете продолжить эту вводную фразу хоррором о том, как вы рожали без обезболивания, или о том, как вы порвались во время родов и еле двигались после того, как вас зашили.

11. Ого, а ты смелая!

Это еще один пример комплимента, истинный смысл которого доходит не сразу. Кому ж не понравится, если его назовут смелым? Но на самом деле имеется в виду, что, рожая еще одного ребенка, вы взваливаете на себя непосильную ношу, что требует изрядного мужества.

Если переиначить вопрос, то он будет звучать совсем не так мило: «Зачем ты решилась на еще одного? Разве у тебя и так не семеро по лавкам?»

Ответить можно так: «Да, трудно с этим поспорить, но я люблю страдать. А вообще, не ваше дело».

Что же лучше сказать, если вы встретили знакомую беременную женщину?

— Ты выглядишь прекрасно!

— Как я могу тебе помочь?

— Когда я могу привезти несколько готовых ужинов, чтобы ты их заморозила на будущее?

— Тебе нужна хорошая уборщица?

— Моя племянница подрабатывает бебиситтером, вот ее телефон.