Семь признаков дешевого пальто, которое не стоит покупать

Однако с верхней одеждой нужно быть гораздо внимательнее: даже если силуэт подошел идеально, не спеши приобретать понравившуюся модель. Мы собрали 7 признаков дешевого пальто, которые уберегут тебя от фэшн-катастрофы: обязательно сверяйся с этим списком перед покупкой.

Некачественные швы

Конечно, их можно найти и на вещах люксовых марок. Но этот пункт – один из самых важных: на грубой ткани пальто темных оттенков любые погрешности заметны невооруженным глазом. Перед покупкой внимательно изучи, насколько аккуратно обработаны края изделия, рукава и воротник. Швы должны быть ровными, а нитки не должны торчать. Если пренебречь этим пунктом, дешевое пальто моментально выдаст себя.

Плохая подкладка

Известные дизайнеры всегда выполняют подкладку пальто из дорогих материалов (шелка или качественной шерсти), поэтому возрастает стоимость изделия.

Когда мы носим пальто нараспашку, окружающим легко заметить, из чего сделана подкладка и какого она качества: если материал окажется неподходящим для внутреннего слоя, из-за трения на подкладке появятся дырки и катышки – тогда провала не избежать.

Провальный декор

Декор может как преобразить, так и испортить верхнюю одежду. Одним из главных врагов является дешевый искусственный мех: он портит даже идеальные модели.

Есть небольшой лайфхак – чтобы избавить себя от проблем, перед покупкой нужно убедиться, что мех отстегивается. Если речь идет о пальто с принтом, необходимо проверить, насколько ровно выполнен рисунок – кривая клетка или цветы удешевят вещь.

При выборе однотонного пальто присмотрись к структуре ткани – если она неоднородная, от покупки лучше отказаться.

Материал с дефектами

К сожалению, катышки образуются не только на подкладке, но и на самом пальто. Запомни важное правило: дефекты на поверхности изделия – верный спутник дешевой верхней одежды. Даже если трендовая модель смотрится эффектно, ее покупка точно не будет грамотной инвестицией в гардероб. Уже через месяц изделие приобретет абсолютно неприглядный вид, и носить его станет невозможно.

Асимметричные карманы

Асимметрия сегодня в тренде, но это касается кроя вещей, а не карманов пальто. Исключение составляют смелые задумки дизайнера, но их легко отличить от заводского брака. Если карманы находятся на разной высоте или заметно различаются по размеру, пальто должно оказаться в стоп-листе.

Кстати, дисгармонию в аутфиты вносят не только асимметричные карманы, но и привычки хозяев вещей: никогда не пытайся сложить в маленький карман все содержимое сумочки!

Дисгармоничные пуговицы

Пуговицы могут показаться несущественной деталью, но на деле они играют очень важную роль. Тонкие блестящие пуговицы из пластика – явный признак дешевого пальто. Если оттенок пуговиц не сочетается с цветом ткани или даже противоречит ему, изделие также не будет хорошо смотреться.

Лучше отдавать предпочтение матовым пуговицам, которые украсят верхнюю одежду. К счастью, неудачную деталь всегда можно перешить в ателье, и модель из масс-маркета станет роскошным дополнением гардероба.

Некачественная молния

Сегодня большинство отдают предпочтение пальто на пуговицах, но модели с молнией все еще остаются востребованными. И здесь также стоит быть острожными: если молния не пришита ровно или неплотно прилегает к краю, дешевое пальто быстро себя разоблачит.