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Почему на каждой кухне должен быть молоток для мяса, даже если вы не едите мясо?

ФОТО: Shutterstock

Если на вашей полке нет молотка для отбивания мяса, то его нужно приобрести - он может быть очень полезен.

Конечно, название молотка для отбивания мяса говорит само за себя - редко какая отбивная готовится без его участия. Хотя визуально молоток не выглядит многофункциональным, все же с этой кухонной принадлежностью можно много чего сделать.

Что еще можно делать с молотком для отбивания мяса? 

Выдавить чеснок. Да, можно и при помощи ножа, но так будет надежнее.

Освободить орехи от скорлупы и измельчить их, пишет RUS.TVNET.lv.

Размять картофель. Конечно, будет не так легко, как со специальным инструментом, но если его нет под рукой - то подойдет и молоток для мяса.

Измельчить лед. Не придется бить упаковку льда о поверхность кухни, подоконник или бросать об пол. 

Раздавить печенье и конфеты, если нет блендера. Чтобы не возник беспорядок - положите продукты в закрытый мешок, завернутый в полотенце. Побейте молотком - и готово!

Расколоть шоколад. Это безопаснее, чем делать то же самое ножом - не будет риска порезаться или повредить лезвие.

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