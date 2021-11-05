Локдаун с детьми, работой и учебой, или Как стать плохой мамой.

«Группа уходит на карантин, заберите ребенка»

В Латвии это уже не первый локдаун, и весь прошлый я, как законопослушная гражданка, выполняла все связанные с ним рекомендации: забирала детей на продолжительное время из детского сада, работала на дому и училась в университете на удаленке. Так что в этот раз я прекрасно осознавала, что лучше такое не повторять. Но не всегда все получается так, как мы хотим.

Работа журналиста подходит под категорию «если вы не сможете работать с детьми, вы можете водить их в детский сад». Так я и сделала. Но было бы неинтересно, если бы все было так просто. Да?

На прошлой неделе я только пришла домой после утренней фотосессии для партнерского материала (все законно, ни с кем не контактировала, кроме безликих вывесок магазинов), включила компьютер с готовностью написать материал… И тут мне прилетает звонок из детского сада: «Наша группа уходит на карантин, заберите ребенка до такого-то времени».

Материал я в тот день так и не написала. Потому что сразу пришлось узнавать у всех вокруг: а является ли второй ребенок контактным? Каким образом вернуться в детский сад - с тестом или со справкой? Если с тестом, то где его сделать и какой тест делать сейчас дошкольникам? Возвращаться через семь дней с тестом или через 14 просто без всего? В этот момент стало жалко воспитателей, ведь я такая «любопытная» родительница далеко не одна.

Я забрала детей с мыслью «ну, в прошлом году я справилась, справлюсь и в этом». Это при том, что в голове стучало: веселье скоро начнется, и я пожалею об этой наивной мысли.

Контактный дошкольник это…

Давайте говорить начистоту - мои дети трижды были контактными дошкольниками, и я точно знаю, что это за персона - это здоровый, активный ребенок, которого нужно развлекать, кормить четыре раза в день, выводить погулять, обучать чему-то. И ему совершенно все равно, что вы на работе. В садике он все это делает, значит и от вас он ждет точно того же.

Дневник локдауна

В первый день «карантина» мне повезло. Мне нужно было всего лишь подготовить задание на конкурс, написать несколько текстов и один отредактировать. И ни одной конференции в зуме - это вполне обычная ситуация, ничего сложного. В этот день я сделала только задание на конкурс, ночью. Каждый раз, когда я садилась что-то делать, ко мне приходили за помощью или просились гулять…

Сломанный карниз