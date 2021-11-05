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Локдаун с детьми, работой и учебой, или Как стать плохой мамой.
Очень личный опыт

Во время локдауна журналист "Чайки" Алёна Долинда работает дома с двумя детьми. За прошлую неделю ее дочки сломали кровать и карниз, но карикатурист Эгонс Кивкуцанс, вероятно, не мог себе представить, что так себя ведут девочки 4-х и 6-ти лет, поэтому нарисовал мальчиков :) ФОТО: Chayka.lv

С 27 октября мы с двумя моими очаровательными дочками четырех и шести лет оказались запертыми дома. Локдаун и карантин в одном флаконе. С самого утра уже третий день подряд я пытаюсь работать, учиться и главное - быть хорошей мамой. Но: результат этих трех дней - сломанные карниз и кровать, расшатанные нервы и вердикт девчонок: «Ты - плохая мама». И да, еще головная боль и круги под глазами от «ночных смен», ведь работать могу только тогда, когда они спят. Об этом рассказывает «Чайка».

«Группа уходит на карантин, заберите ребенка»

В Латвии это уже не первый локдаун, и весь прошлый я, как законопослушная гражданка, выполняла все связанные с ним рекомендации: забирала детей на продолжительное время из детского сада, работала на дому и училась в университете на удаленке. Так что в этот раз я прекрасно осознавала, что лучше такое не повторять. Но не всегда все получается так, как мы хотим.

Работа журналиста подходит под категорию «если вы не сможете работать с детьми, вы можете водить их в детский сад». Так я и сделала. Но было бы неинтересно, если бы все было так просто. Да?

На прошлой неделе я только пришла домой после утренней фотосессии для партнерского материала (все законно, ни с кем не контактировала, кроме безликих вывесок магазинов), включила компьютер с готовностью написать материал… И тут мне прилетает звонок из детского сада: «Наша группа уходит на карантин, заберите ребенка до такого-то времени».

Материал я в тот день так и не написала. Потому что сразу пришлось узнавать у всех вокруг: а является ли второй ребенок контактным? Каким образом вернуться в детский сад - с тестом или со справкой? Если с тестом, то где его сделать и какой тест делать сейчас дошкольникам? Возвращаться через семь дней с тестом или через 14 просто без всего? В этот момент стало жалко воспитателей, ведь я такая «любопытная» родительница далеко не одна.

Я забрала детей с мыслью «ну, в прошлом году я справилась, справлюсь и в этом». Это при том, что в голове стучало: веселье скоро начнется, и я пожалею об этой наивной мысли.

Контактный дошкольник это…

Давайте говорить начистоту - мои дети трижды были контактными дошкольниками, и я точно знаю, что это за персона - это здоровый, активный ребенок, которого нужно развлекать, кормить четыре раза в день, выводить погулять, обучать чему-то. И ему совершенно все равно, что вы на работе. В садике он все это делает, значит и от вас он ждет точно того же.

Дневник локдауна

В первый день «карантина» мне повезло. Мне нужно было всего лишь подготовить задание на конкурс, написать несколько текстов и один отредактировать. И ни одной конференции в зуме - это вполне обычная ситуация, ничего сложного. В этот день я сделала только задание на конкурс, ночью. Каждый раз, когда я садилась что-то делать, ко мне приходили за помощью или просились гулять…

Сломанный карниз

Уже в гневе я отказывалась «идти на помощь», и дети делали сами - вот так и получилось с карнизом для штор. Что именно они хотели от занавески - неясно, но палку сломали на две части, а на ней уже висела и гирлянда, и сама штора. Никто не поранился, а я села пытаться починить карниз. Не починила, но время подошло к обеду. Обед надо приготовить, всех рассадить так, чтобы они не передрались или не спали над тарелкой. Короче, снова надо контролировать, что там происходит, а не работать.

Встану раньше детей и всё успею…

Во второй день у меня уже был план. Я решила встать рано утром и начать работу не в восемь или девять, а в 6:40. Дети обычно встают в детский сад в семь утра, значит, они точно будут спать. И я сделаю хотя бы что-то… Проснулась, села за компьютер. Через пять минут у меня в комнате были дети, они хотели играть и есть… И это при том, что в обычной ситуации их в детский сад в семь утра не поднять!

Попрыгали на кровати, пока мама работает

На этот день у меня уже было много срочной работы (это то, что ты получаешь, если не делаешь работу в срок) и один семинар длительностью в два часа. До семинара нужно было успеть сделать всю срочную работу, и я, собравшись с силами, начала.

Где-то через час я услышала подозрительный треск. Ну, подумала, дети вечно игрушками бросаются. Через несколько минут такой же треск - пошла проверять. У детской кровати были сломаны две лучины. Прыгать на кровати было очень весело… Вместо работы села чинить кровать.

Кстати, было бы интересно узнать, где во время локдауна можно купить новый карниз или лучины для кровати… ой, похоже, нигде. Искать в интернете просто нет времени…

Семинар для грамотного журналиста и пианино

Я провела разъяснительную беседу задолго до начала семинара: «Маме два часа надо поработать без криков и сломанной мебели». Первый час семинара ходила к детям с просьбой «потише разбираться» (что-то не поделили), второй час они решили поиграть на музыкальных инструментах… А детских пианино у нас две штуки, так что всем хватило. Из семинара я не запомнила ничего, все задания прослушала.

Учёба в университете и дети? Да легко!

На третий день карантина предстояла не менее веселая картина. Ведь это единственный день учебы на неделе! Полностью осознавая провалившийся (для меня) семинар, я решила заранее связаться с преподавателем университета и попросить не отвечать устно ничего, при этом отправить все задания письменно за день до начала учёбы (дополнительная работа, ну лучше так, чем преподаватель решит, что я там в конец охамела).

Хоть в квартире есть и другие комнаты (даже детская!), дети хотят находиться там, где мама. Так они и делали, несмотря на мою просьбу играть во время лекций в другой комнате. Сидеть долго в наушниках - устает и голова, и сами уши, поэтому обычно я наушники на долгие лекции не подключаю. Но тут выбора не было, ведь дети решали игровые проблемы именно в той комнате, где и я.

Преподавателя совершенно не слышно, поэтому пришлось более четырех часов провести в наушниках. Дети забыли, что нельзя играть на музыкальных инструментах во время маминой работы, и взяли в руки флейты. Закончили с флейтами, сели за игрушечные компьютеры, издающие много разных звуков (прямо как мамин). Ругаться нет сил, да и нет смысла - ближе к обеду посадила детей смотреть мультики, чтобы хоть как-то дожить до прихода мужа. К вечеру начала болеть голова, но ничего, ведь завтра - выходные. Ура! А потом еще две такие недели до конца локдауна!

Плохая мама

Дети уже открыто заявляют, что я - плохая. Я ничуть не обижаюсь, ведь в сложившейся ситуации я выгляжу именно так для них: мама не хочет идти гулять, не хочет играть, не хочет прочитать задание, «только сидит за своим компьютером». Все именно так и происходило все три дня. За исключением одного - не «не хочет», а «не может». Но ребенку все равно. Он воспринимает дом совсем по-другому, не так, как мама, которая работает на удаленке и сидит с детьми на локдауне одновременно… И это тот самый момент, когда начинаешь задумываться, что надо либо отправить детей в сад как-нибудь, либо уволиться с работы…

Пы Сы

По информации Даугавпилсского управления образования, в течение недели с 25 по 29 октября от 14 городских образовательных учреждений (2 школы, 12 дошкольных учреждений) поступили распоряжения об утверждении процесса дистанционного обучения учащихся ​(30 случаев). На прошлой неделе случаев было почти вдвое больше (57 случаев от 23 городских образовательных учреждений: 11 школ и 14 дошкольных учреждений). А сколько еще мам, таких же, как я, сидят дома, совмещая свою самую главную работу - работу мамой - с кучей других важных дел, неизвестно. Такой статистики просто нет.

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