Локдаун с детьми, работой и учебой, или Как стать плохой мамой.

Встану раньше детей и всё успею…
Во второй день у меня уже был план. Я решила встать рано утром и начать работу не в восемь или девять, а в 6:40. Дети обычно встают в детский сад в семь утра, значит, они точно будут спать. И я сделаю хотя бы что-то… Проснулась, села за компьютер. Через пять минут у меня в комнате были дети, они хотели играть и есть… И это при том, что в обычной ситуации их в детский сад в семь утра не поднять!
Попрыгали на кровати, пока мама работает
На этот день у меня уже было много срочной работы (это то, что ты получаешь, если не делаешь работу в срок) и один семинар длительностью в два часа. До семинара нужно было успеть сделать всю срочную работу, и я, собравшись с силами, начала.
Где-то через час я услышала подозрительный треск. Ну, подумала, дети вечно игрушками бросаются. Через несколько минут такой же треск - пошла проверять. У детской кровати были сломаны две лучины. Прыгать на кровати было очень весело… Вместо работы села чинить кровать.
Кстати, было бы интересно узнать, где во время локдауна можно купить новый карниз или лучины для кровати… ой, похоже, нигде. Искать в интернете просто нет времени…
Семинар для грамотного журналиста и пианино
Я провела разъяснительную беседу задолго до начала семинара: «Маме два часа надо поработать без криков и сломанной мебели». Первый час семинара ходила к детям с просьбой «потише разбираться» (что-то не поделили), второй час они решили поиграть на музыкальных инструментах… А детских пианино у нас две штуки, так что всем хватило. Из семинара я не запомнила ничего, все задания прослушала.
Учёба в университете и дети? Да легко!
На третий день карантина предстояла не менее веселая картина. Ведь это единственный день учебы на неделе! Полностью осознавая провалившийся (для меня) семинар, я решила заранее связаться с преподавателем университета и попросить не отвечать устно ничего, при этом отправить все задания письменно за день до начала учёбы (дополнительная работа, ну лучше так, чем преподаватель решит, что я там в конец охамела).
Хоть в квартире есть и другие комнаты (даже детская!), дети хотят находиться там, где мама. Так они и делали, несмотря на мою просьбу играть во время лекций в другой комнате. Сидеть долго в наушниках - устает и голова, и сами уши, поэтому обычно я наушники на долгие лекции не подключаю. Но тут выбора не было, ведь дети решали игровые проблемы именно в той комнате, где и я.
Преподавателя совершенно не слышно, поэтому пришлось более четырех часов провести в наушниках. Дети забыли, что нельзя играть на музыкальных инструментах во время маминой работы, и взяли в руки флейты. Закончили с флейтами, сели за игрушечные компьютеры, издающие много разных звуков (прямо как мамин). Ругаться нет сил, да и нет смысла - ближе к обеду посадила детей смотреть мультики, чтобы хоть как-то дожить до прихода мужа. К вечеру начала болеть голова, но ничего, ведь завтра - выходные. Ура! А потом еще две такие недели до конца локдауна!
Дети уже открыто заявляют, что я - плохая. Я ничуть не обижаюсь, ведь в сложившейся ситуации я выгляжу именно так для них: мама не хочет идти гулять, не хочет играть, не хочет прочитать задание, «только сидит за своим компьютером». Все именно так и происходило все три дня. За исключением одного - не «не хочет», а «не может». Но ребенку все равно. Он воспринимает дом совсем по-другому, не так, как мама, которая работает на удаленке и сидит с детьми на локдауне одновременно… И это тот самый момент, когда начинаешь задумываться, что надо либо отправить детей в сад как-нибудь, либо уволиться с работы…
По информации Даугавпилсского управления образования, в течение недели с 25 по 29 октября от 14 городских образовательных учреждений (2 школы, 12 дошкольных учреждений) поступили распоряжения об утверждении процесса дистанционного обучения учащихся (30 случаев). На прошлой неделе случаев было почти вдвое больше (57 случаев от 23 городских образовательных учреждений: 11 школ и 14 дошкольных учреждений). А сколько еще мам, таких же, как я, сидят дома, совмещая свою самую главную работу - работу мамой - с кучей других важных дел, неизвестно. Такой статистики просто нет.