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ТОП-3 имен мальчиков, из которых вырастают очень злые мужчины

ФОТО: Shutterstock

Не зря многие родители перечитывают множество книг перед появлением малыша в доме: они хотят, чтобы он вырос добрым, общительным и дружелюбным, пишет Пятый канал.

Бытует мнение, что во многом характер человека определяет его имя. Не зря многие родители перечитывают множество книг перед появлением малыша в доме: они хотят, чтобы он вырос добрым, общительным и дружелюбным, а для этого нужно дать ему «правильное» имя.

Специалисты выделили ТОП-3 имен, носители которых чаще всего вырастают злыми мужчинами.

Станислав

С самого раннего возраста ребенок растет вспыльчивым, агрессивным и чрезмерно эмоциональным. Все вопросы предпочитает решать кулаками, а не словами. Ему характерно желание отомстить обидчикам, а людей, которые ему не нравятся, предпочитает целенаправленно раздражать.

В подростковом возрасте Стас часто попадает в плохие компании и зарабатывает вредные привычки. Все поступки совершает из-за внутреннего духа противоречия – виной тому натура бунтаря.

Тем не менее Стас очень ранимая натура, его легко обидеть. Многие злые поступки он совершает в целях самозащиты, чтобы не показать, что его задели за живое.

Взрослый Станислав также вспыльчив, резок, темпераментен. Способен грубо общаться и даже иногда хамить окружающим.

Игнат

Имя Игнат переводится как «раскаленный». Ему присущи агрессивность, резкость и властность.

Еще с детства у мальчика проявляются вспышки гнева, его легко вывести из себя. Однако он быстро остывает. Маленький Игнат может бросаться из крайности в крайность, сильно обижаться на родителей, устраивать скандалы и истерики, даже замыкаться в себе из-за обиды.

Уже в раннем возрасте у Игната проявляются черты лидера и доминанта. Он злится, если другие дети его не слушаются. У него могут проявляться вспышки агрессии.

Взрослый Игнат также отличается вспыльчивым и резким характером. Часто ему нелегко построить контакт с окружающими.

Петр

Для Петра характерно неумение идти на компромиссы, проявлять гибкость. Он привык получать все требовательностью и жесткостью. Его имя переводится как «камень», что отражает сложный и неподатливый темперамент.

Маленький Петя очень упрямый, он обожает спорить и никогда не признает свои ошибки. Он любит совершать назло плохие поступки. Часто спорит с учителями и нарушает дисциплину.

В подростковом возрасте часто вступает в конфликты со сверстниками, бесится, если не является лидером в компании. Способен совершать необдуманные и порывистые поступки.

Взрослый Петр также властолюбив, не прислушивается к чужим советам и груб по отношению к близким людям.

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