ТОП-3 детских эмоции, которые многие родители неправильно понимают

Ребенок может ревновать родителей к братьям или сестрам, особенно, при большой разнице в возрасте. Поэтому старайтесь проводить больше времени со своим ребенком и никогда не сравнивайте его с другими детьми. Ребенку необходимо чувствовать, что есть моменты, когда мама или папа принадлежат только ему,