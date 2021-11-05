ТОП-3 детских эмоции, которые многие родители неправильно понимают
Психолог Виктория Шиманская перечислила три эмоции ребенка, которые родители часто ошибочно считают проявлением плохого характера, пишет издание Letidor.
Психолог Виктория Шиманская перечислила три эмоции ребенка, которые родители часто ошибочно считают проявлением плохого характера, пишет издание Letidor.
На первом месте — агрессия. По словам психолога, агрессивное поведение, как правило, указывает на то, что ребенок столкнулся с непонятными реалиями окружающего мира и не знает, как на них реагировать, пишет Пятый канал.
— советует Шиманская.
Следующая эмоция — упрямство. Психолог говорит, что оно часто объясняется желанием ребенка показать свою точку зрения и выразить мнение по определенному поводу. Поэтому она рекомендует не заставлять ребенка что-то делать, а искать компромиссы и альтернативы, которые всех устроят.
И, наконец, ревность. Она может говорить о том, что ребенок испытывает тревожность и чувство беспомощности, а порой свидетельствует о низкой самооценке.
Ребенок может ревновать родителей к братьям или сестрам, особенно, при большой разнице в возрасте. Поэтому старайтесь проводить больше времени со своим ребенком и никогда не сравнивайте его с другими детьми. Ребенку необходимо чувствовать, что есть моменты, когда мама или папа принадлежат только ему,
— заключает Шиманская.