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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два стильных латвийских бренда пришли на эстонский рынок: выбираем модные силуэты и смотрим на цены

Латыши уверенно выходят на эстонский рынок. Это не только известные и проверенные годами марки масс-маркета, производящие косметику, нижнее белье и конфеты, но и небольшие компании, создающие модную одежду. Два относительно юных бренда одежды из Латвии - VARAN Latvija и Sweets.and.Kneets во всей красе представлены в таллиннском магазине Design HATA Concept Store.

«Все изделия производятся в небольших количествах, что делает их уникальными и создает ощущение эксклюзивности. Процесс производства одежды реализуется в Риге, таким образом, мы позиционируем себя как истинный латвийский бренд. Хотя наша компания является относительно новой, она создана в 2014 году, мы уже принимали участие во многих международных выставках, фэшн-шоу и неделях моды. Планируем возрождать модный имидж Латвии и на европейском рынке», - говорит дизайнер VARAN Latvija и Sweets.and.Kneets Катерина Ганина.

Эстонский стилист Милана Мосс рассказала собравшимся на презентацию латвийских брендов гостям о тенденциях и актуальных комбанциях одежды. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Когда-то наши мамы и бабушки гонялись за латвийским трикотажем, сегодня модницы выбирают милую и удобную одежду фирмы Sweets.and.Kneets, а также оригинальные пальто оверсайз марки VARAN. По словам дизайнера, «объемное и слегка мешковатое пальто оверсайз подходит абсолютно всем женщинам. Его легко сочетать с другими предметами гардероба, обувью и аксессуарами». Бесспорно, этот предмет верхней одежды подходит абсолютно всем женщинам, вне зависимости от возраста, социального положения и комплекции. Представительницам прекрасного пола с аппетитными формами эта вещь поможет скрыть проблемные зоны, женщинам в возрасте она тоже сослужит хорошую службу – привнесет в образ свежесть и визуально скинет несколько лет, а худышки обязательно воспользуются поясом, чтобы подчеркнуть талию. Идеально носить такое пальто с каблуками.

Пальто оверсайз из импрегнированной ткани с модным анималистичным принтом. Внутри - исксусственный мех. В таком коконе за 340 евро не страшен ни мокрый снег, ни зловредный дождь. Пояс прилагается. И помните, что длинное пальто - это уже женственный стиль сам по себе ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Словно из бабушкиного сундука, правда? Последний писк моды. И по фасону, и по цвету: ведь коричневый и все его оттенки - это новый черный. Главным преимуществом такого кардигана является его универсальность. Он  подходит под любой стиль и разную одежду: брюки и джинсы, короткие и длинные юбки, вечернее платье и летний сарафан. 110 евро за изделие из мериносовой шерсти - и в вашем гардеробе трендовая вещь этой зимы. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Кофточки-паутинки Sweets.and.Kneets согреют тебя на любом мероприятии: и красиво, и тепло. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Стеганое оверсайз-пальто насышенного горчичного цвета просто must have на нашу дождливую осенне-зимнюю погоду. К пальто за 340 евро прилагается сумочка-мешок: зашла в торговый центр - скрутила пальто и положила в сумочку, летишь в самолете, твое пальто спокойно путешествует с тобой в специальной сумочке и остается чистеньким.  ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Наступающий год Тигра астрологи рекомендуют встречать в насыщенном синем или белом с металлическим блеском. Фавориты Varan - платье-комбинация с фривольным воланом (145 евро) и белое платье с запахом, идеально садящееся на любую фигуру (120 евро). ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
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