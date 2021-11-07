ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два стильных латвийских бренда пришли на эстонский рынок: выбираем модные силуэты и смотрим на цены

«Все изделия производятся в небольших количествах, что делает их уникальными и создает ощущение эксклюзивности. Процесс производства одежды реализуется в Риге, таким образом, мы позиционируем себя как истинный латвийский бренд. Хотя наша компания является относительно новой, она создана в 2014 году, мы уже принимали участие во многих международных выставках, фэшн-шоу и неделях моды. Планируем возрождать модный имидж Латвии и на европейском рынке», - говорит дизайнер VARAN Latvija и Sweets.and.Kneets Катерина Ганина.

Когда-то наши мамы и бабушки гонялись за латвийским трикотажем, сегодня модницы выбирают милую и удобную одежду фирмы Sweets.and.Kneets, а также оригинальные пальто оверсайз марки VARAN. По словам дизайнера, «объемное и слегка мешковатое пальто оверсайз подходит абсолютно всем женщинам. Его легко сочетать с другими предметами гардероба, обувью и аксессуарами». Бесспорно, этот предмет верхней одежды подходит абсолютно всем женщинам, вне зависимости от возраста, социального положения и комплекции. Представительницам прекрасного пола с аппетитными формами эта вещь поможет скрыть проблемные зоны, женщинам в возрасте она тоже сослужит хорошую службу – привнесет в образ свежесть и визуально скинет несколько лет, а худышки обязательно воспользуются поясом, чтобы подчеркнуть талию. Идеально носить такое пальто с каблуками.