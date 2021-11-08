Как уменьшить джинсы на один размер: три проверенных способа

Способ 1: стирка в горячей воде

Первый и наиболее простой способ уменьшить любимые джинсы на размер — постирать их в горячей воде. Положите джинсы в стиральную машину, после чего поставьте температуру 95°. Когда цикл стирки закончится, остановите его. Это нужно сделать еще до того, как в стиральную машину вольется холодная вода для полоскания. Затем запустите машину заново, но на этот раз без использования порошка и каких-нибудь моющих средств.

После окончания стирки просушите джинсы или в барабане машины при максимальной температуре, или на горячей батарее, или же в парилке сауны.

Можно отстирать джинсы и вручную. Налив в глубокий таз кипяток, опустите их на 10–15 минут. Стиральный порошок не добавляйте, в противном случае цвет материала потускнеет. Пока штаны находятся в кипятке, налейте в другой таз холодную воду. Быстро выньте джинсы из кипятка и поместите их на несколько минут в холодную воду. После этого отожмите и просушите вещь. Обычно джинсовая ткань после сушки сильно мнется. Для того чтобы прогладить ее без особых усилий, включите на утюге функцию «пар». После глажки примерьте джинсы и оцените результат.

Впрочем, у данного способа имеется существенный недостаток. Дело в том, что через некоторое время после носки джинсы снова могут растянуться и вернуться в свое первоначальное состояние. А потому периодически (например, раз в несколько недель) вам придется заново стирать таким способом джинсы.

Способ 2: ушить джинсы

Если вам нужно существенно уменьшить размер джинсов, горячая вода здесь не поможет. В таком случае можно прибегнуть к более трудоемкому, но в то же время более действенному варианту.

Вы можете ушить джинсы одним из двух способов:

по боковым швам;

по заднему шву.

В том случае, если джинсы вам велики и в бедрах, и в талии, ушивать их понадобится по бокам. Сделать это несложно даже при отсутствии навыков шитья. Распорите боковые швы, затем отметьте, где должна проходить новая строчка, и сметайте нитками. Далее следует примерка. Если вещь сидит хорошо, шов стачивается, джинсы снова примеряются, и уже после этого можно отрезать все лишнее.

Если джинсы велики именно в талии, лучше их ушить по заднему шву.

Для этого вначале аккуратно отпорите заднюю шлевку. Затем разрежьте пояс точно посередине. На каждой половине сделайте вытачки, в которые уберите излишек ткани. Количество лишней ткани можно определить во время примерки. Вытачки не следует делать чересчур длинными, в противном случае задний карман будет топорщиться. После того как вы уберете в поясе все лишнее, аккуратно пришейте его обратно к джинсам, а затем верните на место шлевку.

Другие способы уменьшить джинсы

Существует еще способ уменьшить джинсы на размер — забрать излишек ткани в вытачки на талии. Эти вытачки нужно расположить вдоль боковых швов, так они не будут портить внешний вид вещи. Чтобы отделочная строчка боковых швов не мешалась, предварительно распорите ее. Данный способ применим лишь в том случае, если джинсовая ткань довольно тонкая: далеко не все домашние швейные машинки могут справиться с толстым материалом.

Не спешите сразу уменьшать джинсы в размере, особенно в том случае, если вы их купили недавно. Возможно, со временем они дадут усадку и без применения каких-либо специальных способов.