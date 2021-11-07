В пух и мех: 30 стильных вариантов верхней одежды для зимы и простые правила ее подбора под ваш гардероб

Стильная зимняя верхняя одежда — это какая, как ее выбрать? В этом деле важна насмотренность, так как запутаться в одинаковых моделях оверсайз легче легкого. Примеряешь одно, второе, третье — голова кругом, хочется скорее купить и сбежать, оградив себя от страданий, причиненных шопингом. Fontanka.ru предлагает не наводить панику раньше времени - выдохнули. Сейчас всё расскажем, разбив варианты по категориям, а также добавим основные правила подбора верхней одежды под ваш гардероб.

Что в тренде

На первом месте — традиционно пуховик. Вариантов много: оверсайз-модели, пуховик-халат на поясе, пуховик-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и дутый одновременно, пуховик из экокожи или из матовой шерстяной ткани.

Модели оверсайз хороши тем, что под них можно надеть несколько кофт или один большой удобный свитер. В магазинах массмаркета представлено огромное количество вариантов. Когда будете приобретать, обращайте внимание на наполнитель, много моделей не адаптированы под настоящую зиму.

Всё то же самое, что мы уже сказали про пуховики применимо к укороченным курткам, которые также очень популярны в этом сезоне — такие показывали на своих показах Versace и Louis Vouitton. Помним, что хорошая куртка легко надевается на ваш самый объемный свитер так, чтобы осталось место для еще одного. Особенно стильно укороченная куртка будет смотреться с сапогами с широким голенищем на грубой подошве.

Не сдают свои позиции и дубленки-авиаторы. Советуем выбирать модель из натуральных материалов. Носим с ботинками, сапогами, с каблуками и на плоском ходу. Дубленка-авиатор хороша тем, что может сочетаться одинаково хорошо с платьями длины мини и миди и с джинсами, брюками, главное, правильно подобрать цветовую палитру.

Экошуба. Да, та самая, что из меха чебурашки. По-прежнему носим с любовью и радостью. Советуем выбирать модели из натуральной овчины, в них теплее. В магазинах представлено много моделей из искусственных материалов, имейте в виду, что они скорее подходят для поздней осени, чем для полноценной зимы, особенно в Сибири.

Самая уютная модель пуховика, которая с каждым сезоном всё сильнее влюбляет в себя модниц — это одеяло. Пандемия прочно установила свои правила в мире моды, подарив нам тренд на домашний комфорт. Ощущение, что вы не покидали теплую постель будет согревать вас не хуже, чем наполнитель вашей куртки.

Зимнее шерстяное пальто — еще один вариант, больше подходит для любительниц классического стиля. Смотрится дорого, элегантно, женственно. Кстати, зимнее пальто будет отлично смотреться с косынкой — модным аксессуаром этого сезона.

Не забываем про парку — отличный вариант на зиму, на наш взгляд. Отлично смотрится удлиненная прямого кроя. Носим с джинсами, меховыми ботинками или сапогами, разбавляем мягкими шарфами-пледами, утепляемся как можем.

Правила подбора