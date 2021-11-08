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«Сажусь на...»: Ольга Бузова рассказала, что делает в любой непонятной ситуации

Ольга Бузова. Фото иллюстративное. ФОТО: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram новый пост, где похвасталась своей поездкой во Францию. 

«В любой непонятной ситуации сажусь на самолет и улетаю куда-нибудь», — призналась телеведущая.

Ольга Бузова в Париже ФОТО: instagram.com/buzova86

Ольга отметила, что давно «не виделась с Парижем». В последний раз Бузова была там в 2019 году. Одни поклонники порадовались за звезду и пожелали ей приятно провести отдых, а другие — оставили колкие комментарии.

«Классных выходных!»; «Ваууу, какая новость»; «Деревня в культурном городе»; «Там и оставайся», — пишут пользователи Сети.

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