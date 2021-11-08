56-летняя Сара Джессика Паркер снялась в роскошных образах для Vogue
Сара Джессика Паркер примерила наряды от лучших домов моды и рассказала, как столкнулась с эйджизмом в соцсетях.
Сара Джессика Паркер примерила наряды от лучших домов моды и рассказала, как столкнулась с эйджизмом в соцсетях.
Американская актриса Сара Джессика Паркер появилась на обложке декабрьского номера Vogue 2021 года в преддверии выхода на экраны перезапуска «Секса в большом городе» под названием And Just Like That, пишет Focus.
На обложке исполнительница роли Кэрри Бредшоу позирует в роскошном платье из коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, которая была показана в Венеции в начале этого года. Платье телесного цвета состоит из развевающихся слоев тюля и сложной вышивки в виде замысловатого цветочного орнамента. Ее волосы гладко зачесаны и собраны в пучок. При этом актриса не стала скрывать седину.
В интервью журналу среди прочего актриса прокомментировала критику ее и ее стареющих коллег по актерскому составу. По ее словам, им пришлось столкнуться с лавиной «женоненавистничества» из-за возраста, чего бы обыватели не позволили себе в адрес мужчин.
«Седые волосы! У нее есть седые волосы? Я сижу с Энди Коэном (ведущий ток-шоу, продюсер и писатель американского радио и телевидения), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Я не знаю, что вам сказать, народ! Особенно в социальных сетях. Каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы были в полном порядке в своем возрасте. Складывается впечатление, будто им почти нравится, когда мы испытываем боль от того, кем мы являемся сегодня. Мы выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что я буду с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?», – недоумевает актриса.
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