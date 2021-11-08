56-летняя Сара Джессика Паркер снялась в роскошных образах для Vogue

«Седые волосы! У нее есть седые волосы? Я сижу с Энди Коэном (ведущий ток-шоу, продюсер и писатель американского радио и телевидения), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Я не знаю, что вам сказать, народ! Особенно в социальных сетях. Каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы были в полном порядке в своем возрасте. Складывается впечатление, будто им почти нравится, когда мы испытываем боль от того, кем мы являемся сегодня. Мы выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что я буду с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?», – недоумевает актриса.