Ссоры — это нормально: девять конфликтов, через которые должна пройти каждая пара

Поначалу партнеры, захваченные чувствами, упиваются друг другом, наслаждаясь каждым моментом вместе. Однако эти прекрасные мгновенья достаточно быстро подходят к концу, как только влюбленные встречаются с бытовыми вопросами и разделением обязанностей. Причем такие проблемы не решаются за один раз и повторяются снова и снова, с каждым кризисом, через который проходит любая пара в отношениях: от простых ухаживаний до сожительства, рождения ребенка, смерти родственников и собственного старения. Мы рассмотрим основные причины, из-за которых тебе рано или поздно придется выяснять отношения со своей половинкой.

Бытовые ссоры

Наверно наиболее частой причиной для ссор являются бытовые условия. И, действительно, стоит любовникам разделить совместное жилье, как у каждого из них начинает вставать ряд вопросов: «Он постоянно разбрасывает носки по дому!», «Она готовит неправильно!», «Он не убирает за собой постель!», «Она постоянно забивает раковину своими волосами!», «Он считает, что гладить одежду должна именно я!», «Она постоянно перекладывает мои вещи!».

На самом деле основная причина таких ссор — это необъективные проблемы одного из партнеров. Не существует свода правил, по которым именно женщина должна проводить уборку или именно мужчина должен чинить кран. Нигде не написано, что после работы необходимо еще и заниматься готовкой, и никто не скажет, как именно должны располагаться вещи. Причина состоит в детских паттернах поведения: если мама мужчины готовила суп именно определенным образом, то он всегда будет винить девушку в том, что она не умеет готовить. Если твой отец был мастером по дому, то ты наверняка захочешь обвинить своего молодого человека в «безрукости», потому что он не смог самостоятельно починить посудомоечную машину. К сожалению, среда, в которой мы выросли, загоняет нас в достаточно жесткие рамки, выход за которые порой бывает просто невообразим.

Решение одно: спокойно и заранее договариваться о разделении обязанностей , ну и, конечно, идти на определенные уступки своему партнеру.

Денежные ссоры

Конечно, второй по распространенности причиной для ссор являются деньги. Причем, комплекс проблем простирается от общей бедности семьи до разделения бюджета между супругами. А в качестве причин помимо детского воспитания предстают и определенные социальные стереотипы в стиле «мужчина должен зарабатывать, причем, зарабатывать много». Отсюда и конфликты: «Ты все тратишь на себя, ни копейки ни принося в семью!»; «Посмотри, как живет Люська, муж ей новую шубу купил!»; «Почему я должен работать, а ты — нет?!»; «Посмотри, сколько ты за прошлый месяц потратила по карте?!»; «Ты знала, что я мало зарабатываю, зачем тогда вообще вышла за меня, если тебя это не устраивает?!».

Решать подобные проблемы необходимо заранее, предварительно определяя для себя уровень необходимого дохода, как своего, так и своей второй половинки. Определенно стоит заключать брачный договор с распределением обязанностей по заработку. А перед тем, как завести ребенка, рекомендуем задуматься, действительно ли вы на данном этапе будете готовы обеспечивать его в полной мере.

Личностные ссоры

Хотя мы изначально души не чаем в свое партнере, с течением времени наши нравы умеряют свой пыл, и мы начинаем замечать, что он идеален далеко не во всем. Это связано но только с индивидуальными особенностями личности каждого человека, но и просто-напросто с самой динамикой отношений: в самом начале мы всегда стремимся произвести идеальное впечатление, но с развитием отношений мы просто привыкаем к партнеру и начинаем менее трепетно к нему относится. Нам кажется, что долгое время отношений дает нам некоторый кредит доверия и поэтому мы можем делать, что хотим. Еще хуже дела обстоят с браком, который не дает возможности просто взять и разойтись, так что некоторые женщины просто перестают заботиться о своей внешности, считая, что их долг по браку и рождению ребенка выполнен, а некоторые мужчины позволяют себе слишком многое, вплоть до измен или насилия в сторону девушки.

Однако не менее важны и личностные качества человека. То, что в начале нам кажется милым, постепенно начинает раздражать. Ореол идеальности спадает, грубый мужчина, который ранее казался девушке брутальным, теперь просто выступает как обычный хам; а яркая девушка, которая ранее завлекала своим поведением, теперь кажется обычной истеричкой. Надо понимать, что все мы различаемся по своим врожденным и приобретенным качествам, по своему темпераменту и характеру, по особенностям воспитания и социальному окружению, и то, насколько мы сходимся в этих качествах, является залогом крепких отношений. Именно поэтому не стоит выбирать себе партнера только из-за красоты или большого кошелька, так как такой выбор может обернуться совершенно не тем счастьем, которого ты так ждала.