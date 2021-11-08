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Ссоры — это нормально: девять конфликтов, через которые должна пройти каждая пара

Ссора. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Любовные отношения часто воспринимаются людьми как что-то прекрасное. Но конфликты — неотъемлемая часть любых отношений. И именно то, как семья проходит через них, определяет их крепость и психическую устойчивость партнеров, пишет «Лиза».

Поначалу партнеры, захваченные чувствами, упиваются друг другом, наслаждаясь каждым моментом вместе. Однако эти прекрасные мгновенья достаточно быстро подходят к концу, как только влюбленные встречаются с бытовыми вопросами и разделением обязанностей. Причем такие проблемы не решаются за один раз и повторяются снова и снова, с каждым кризисом, через который проходит любая пара в отношениях: от простых ухаживаний до сожительства, рождения ребенка, смерти родственников и собственного старения. Мы рассмотрим основные причины, из-за которых тебе рано или поздно придется выяснять отношения со своей половинкой.

Бытовые ссоры

Наверно наиболее частой причиной для ссор являются бытовые условия. И, действительно, стоит любовникам разделить совместное жилье, как у каждого из них начинает вставать ряд вопросов: «Он постоянно разбрасывает носки по дому!», «Она готовит неправильно!», «Он не убирает за собой постель!», «Она постоянно забивает раковину своими волосами!», «Он считает, что гладить одежду должна именно я!», «Она постоянно перекладывает мои вещи!».

На самом деле основная причина таких ссор — это необъективные проблемы одного из партнеров.Не существует свода правил, по которым именно женщина должна проводить уборку или именно мужчина должен чинить кран.Нигде не написано, что после работы необходимо еще и заниматься готовкой, и никто не скажет, как именно должны располагаться вещи. Причина состоит в детских паттернах поведения: если мама мужчины готовила суп именно определенным образом, то он всегда будет винить девушку в том, что она не умеет готовить. Если твой отец был мастером по дому, то ты наверняка захочешь обвинить своего молодого человека в «безрукости», потому что он не смог самостоятельно починить посудомоечную машину. К сожалению, среда, в которой мы выросли, загоняет нас в достаточно жесткие рамки, выход за которые порой бывает просто невообразим.

Решение одно: спокойно и заранее договариваться о разделении обязанностей, ну и, конечно, идти на определенные уступки своему партнеру.

Денежные ссоры

 

Конечно, второй по распространенности причиной для ссор являются деньги. Причем, комплекс проблем простирается от общей бедности семьи до разделения бюджета между супругами. А в качестве причин помимо детского воспитания предстают и определенные социальные стереотипы в стиле «мужчина должен зарабатывать, причем, зарабатывать много». Отсюда и конфликты: «Ты все тратишь на себя, ни копейки ни принося в семью!»; «Посмотри, как живет Люська, муж ей новую шубу купил!»; «Почему я должен работать, а ты — нет?!»; «Посмотри, сколько ты за прошлый месяц потратила по карте?!»; «Ты знала, что я мало зарабатываю, зачем тогда вообще вышла за меня, если тебя это не устраивает?!».

Решать подобные проблемы необходимо заранее, предварительно определяя для себя уровень необходимого дохода, как своего, так и своей второй половинки.Определенно стоит заключать брачный договор с распределением обязанностей по заработку. А перед тем, как завести ребенка, рекомендуем задуматься, действительно ли вы на данном этапе будете готовы обеспечивать его в полной мере.

Личностные ссоры

Хотя мы изначально души не чаем в свое партнере, с течением времени наши нравы умеряют свой пыл, и мы начинаем замечать, что он идеален далеко не во всем. Это связано но только с индивидуальными особенностями личности каждого человека, но и просто-напросто с самой динамикой отношений: в самом начале мы всегда стремимся произвести идеальное впечатление, но с развитием отношений мы просто привыкаем к партнеру и начинаем менее трепетно к нему относится. Нам кажется, что долгое время отношений дает нам некоторый кредит доверия и поэтому мы можем делать, что хотим. Еще хуже дела обстоят с браком, который не дает возможности просто взять и разойтись, так чтонекоторые женщины просто перестают заботиться о своей внешности, считая, что их долг по браку и рождению ребенка выполнен, а некоторые мужчины позволяют себе слишком многое, вплоть до измен или насилия в сторону девушки.

Однако не менее важны и личностные качества человека. То, что в начале нам кажется милым, постепенно начинает раздражать. Ореол идеальности спадает, грубый мужчина, который ранее казался девушке брутальным, теперь просто выступает как обычный хам; а яркая девушка, которая ранее завлекала своим поведением, теперь кажется обычной истеричкой. Надо понимать, что все мы различаемся по своим врожденным и приобретенным качествам, по своему темпераменту и характеру, по особенностям воспитания и социальному окружению, и то, насколько мы сходимся в этих качествах, является залогом крепких отношений. Именно поэтомуне стоит выбирать себе партнера только из-за красоты или большого кошелька, так как такой выбор может обернуться совершенно не тем счастьем, которого ты так ждала.

Решением же данной проблемы является прежде всего работа с самим собой — обретение смирения по отношению к другому человеку и принятие его личностных качеств. И, конечно, если ты намереваешься создавать с кем-то отношения, то стоит изначально выбирать того человека, который подходит именно тебе.
 
Ссоры из-за родителей
 
Одна из частых причин ссор между влюбленными — это ближайшее окружение, а, в частности, родители партнеров. Даже если вы идеально подходите друг к другу и живете душа в душу, ваши родители могут быть не столь радужно настроены в отношении твоей второй половинки. Причин здесь множество: и несоответствие их собственным представлениям о том, какой должна быть семья; и убеждение в стиле «мой сын/моя дочь достойны лучшего (хотя обычно мнение родителей о своем ребенке несколько завышено), и просто старческое негодование из-за собственной неудавшейся семейной жизни. В итоге влюбленным часто приходиться испытывать на себе нападки «тещ» и «свекровей», которые могут варьироваться от скрытой пассивной агрессии и манипуляций, до открытых скандалов и конфликтов.

Надо понимать, что родителей не выбирают, а вот вторую половинку — выбирают, и именно поэтомуты должна нести ответственность за своего партнера и не позволять своим родственникам нарушать ваши интимные границы.Причем данные границы должны быть обозначены достаточно четко, как минимум, в территориальном плане — конечно, жить вместе с родителями семейной паре не допускается.

Ссоры из-за рода деятельности партнера

Часто ссоры происходят из-за того или иного вида увлечения партнера или его работы. «Ты постоянно задерживаешься на работе!», «У тебя совсем не остается времени на семью!», «Как я могу тебе доверять, если ты постоянно находишься в окружении мужчин/женщин?». Обычно ссоры происходят из-за разрушения ожиданий партнеров, когда партнер рассказывает о своей сфере деятельности слишком поздно или из-за того, что один из партнеров ожидает, что второй когда-нибудь откажется от своих занятий ради него. Некоторые люди готовы только поначалу терпеть ту или иную деятельность партнера, а затем взрываются обвинениями (например, когда девушка работает танцовщицей).

Опять же причины таких ссор кроются в неверных ожиданиях, а часто и в недоверии. Поэтому решением таких проблем является изначальное выяснение подробностей деятельности партнера, иесли уж ты решила довериться своему партнеру, то следуй этой позиции до конца.

Детские ссоры

Хотя ссоры денежного типа и ссоры по распределению обязанностей тоже напрямую касаются детей, множество ссор происходит и по другим причинам. Сюда относятся: ревность мужа к вниманию жены, которая большую часть времени уделяет ребенку; споры по поводу методов воспитания; перекидывание ответственности за ребенка, особенно в случае «неблагополучных» детей; определение будущего ребенка со стороны родителей.

Для предотвращение подобных ссор, необходимо, прежде всего, чтобы сами родители достигли зрелости и были готовы брать на себя ответственность.Если мужчина инфантилен и привык к тому, что о нем постоянно заботятся, то он и будет ревновать, а не любить ребенка. Если девушка так и не смогла отделиться от родителей, ответственность по его воспитанию она будет перекидывать, скорее всего, на них же, сама испытывая тревогу в отношениях с ним. И самое главное — необходимо давать ребенку свободу выбора и позволить ему самому создавать свою судьбу.

Ссоры из-за убеждений

Казалось бы, если ты любишь человека, какая разница, в кого и во что он верит. Однако это не имеет значения лишь до того момента, пока вера и убеждения не вмешиваются в обычную жизнь. «Надо крестить ребенка», «Стоит пойти к знакомому экстрасенсу — он поможет». Конечно, подобные заявления выведут любого скептика из себя, и понятно, что, если этот скептик — один из партнеров в паре — дело закончится достаточно плохо.

Решением в данном случае должно быть смирение. Маловероятно, что ты сможешь изменить взгляды другого человека (особенно, если тебе это не удалось за первое время общения). Так чтоесли эти самые взгляды никак не влияют на ваши отношения, то можно просто не обращать на них внимания, а, если они принципиально неприемлемы для тебя, то не стоит надеется на что-тои намного проще отыскать себе другого партнера.

Ссоры из-за образа жизни

Вроде все в человеке устраивает, но так обидно смотреть как он уничтожает свое здоровье курением. И так неприятно видеть, как мужчина гробит лучшие годы своей жизни за компьютером, не выходя на улицу. Так бы хотелось, чтобы твой партнер ходил с тобой в спортзал. И ведь ты любишь этого человека и от души желаешь ему лучшего, но почему же подобные разговоры всегда перерастают в скандал…

Надо понимать, что несмотря на все твои добрые намерения, по факту, они намного более эгоистичны, чем ты думаешь. А все потому, что ты пытаешься примерить свои ценности и убеждения на другого человека, искренне веря, что то, что хорошо для тебя, будет хорошо и для него. Часто такое мнение намного дальше от правды, чем ты думаешь. Но даже если твоя позиция действительно правомерна, ты должна принять тот факт, что твоя половинка вряд ли когда-то к тебе прислушается и изменит свой образ жизни просто потому, что ты этого хочешь. Зато вместо изменений ты получишь море фрустрации и обиды со стороны своей половинки.

Ссоры из-за секса

Чаще всего проблемы секса в парах замалчиваются.Люди стесняются высказывать свои истинные потребности в интимной сфере, что затем выражается в переизбытке подавленной агрессии, которая позже проявляется на бытовом уровне.Часто мужчина или женщина в паре могут в целом иметь проблемы с сексом. Например, такое бывает в результате опыта сексуального насилия в детстве, когда женщина становиться фригидной.

Исследования показали, что многие мужчины и женщины хотят разнообразить свою жизнь, и указывают примерно одинаковые способы во время анкетирования, однако как только они возвращаются к отношениям, то стесняются высказать свои потребности второй половинке, из-за чего страдают. Хотя, конечно, бывает и так, что люди просто несовместимы в сексуальной сфере и хотят совершенно разного от нее. В любом случае при возникновении подобных проблем стоит обращаться к семейному терапевту или сексологу, который поможет наладить сексуальную жизнь.

 

Конечно, существуют и другие причины для ссор в отношениях. Однако надо понимать, чтовсего этого можно избежать за счет принятия своего партнера таким, какой он есть.Ну а если ты все же хочешь что-то изменить, то прежде всего необходимо начать с самой себя. Только меняя себя, ты сможешь изменить всю семейную систему.

Если же у вас с партнером возникают трудности на этом пути и вы не можете разрешить какие-то объективные семейные проблемы, то стоит обратиться к семейному психологу, который поможет вашей паре выйти из кризиса.

Часто бывает и так, что причина проблемы кроется именно в тебе и ты об этом знаешь. Ты замечаешь, что неадекватно реагируешь на те или иные проявления партнера. Ты вспыхиваешь агрессией, ревностью и обидой, в тех ситуациях, которые обычно никак не трогают других людей. И ты понимаешь, что незаслуженно заставляешь партнера страдать и уже который раз сама портишь свои отношения. Причина таких необоснованных реакций лежит в твоем предыдущем опыте — в тех травмах и установках, которые ты получила в процессе воспитания. Если твой отец изменил твоей матери, то ты наверняка будешь постоянно испытывать ревность. Если же ты рано потеряла родителей, то вполне возможно, сейчас находишься в эмоциональной зависимости от другого человека, который помогает тебе восполнить потерю. А отсюда и истерики при появлении минимальной дистанции между вами.

Подобные проблемы достаточно легко решаются с помощью гипнотерапии, которая позволяет обнаружить травмы прошлого и изменить твое отношение к любимому человеку. В остальном же только принятие и любовь помогут тебе обрести счастье и подарить его тому, кто будет с тобой рядом.

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