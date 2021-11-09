Парень не пишет: целых 13 причин, почему такое случается

Застенчивому человеку гораздо проще отвечать на сообщения, которые отправил кто-то другой, чем быть тем, кто начинает разговор. Это может показаться несправедливым, и в некотором роде так оно и есть — в конце концов, ты тоже не очень-то радуешься тому, что каждый раз становишься зачинщиком беседы.

Но если ты думаешь, что твой парень застенчив, попробуй поговорить с ним об этом. Если он узнает, что ты чувствуешь, и как приятно для тебя общение с ним, то это может помочь ему начать проявлять инициативу.

Он просто ведет себя вежливо

Это трудно принять, но иногда парень просто отвечает на твои сообщения, потому что он вежлив. Ты его не очень интересуешь, но у него не хватает смелости сказать об этом прямо. Когда ты пишешь ему, он чувствует, что было бы невежливо игнорировать тебя и поэтому отвечает.

Конечно, это крайне неприятная ситуация, которая вводит тебя в заблуждение, и тебе наверняка хочется, чтобы он сказал тебе об этом прямо (или, по крайней мере, не продолжал отвечать на сообщения), чтобы ты знала наверняка о его к тебе отношении.

Он недавно расстался с кем-то, кого любил

Если парень недавно закончил длительные отношения, то он может быть убит горем и хочет на некоторое время отдохнуть от свиданий. Это не значит, что ты ему не нравишься. Это просто означает, что он не готов к отношениям прямо сейчас.

В этой ситуации ты мало что можешь сделать. Единственный вариант — переждать и дать парню, который тебе симпатичен, немного пространства. В конце концов его разбитое сердце заживет, и он будет готов двигаться дальше.

Он не думает, что он тебе нравится

Что делать, если парень не пишет? Если ты из тех девушек, которые ожидают, что мужчина сделает первый шаг и будет тебя завоевывать, то, возможно, ты неосознанно вела себя с ним при встрече немного холодно.

И хотя он взял твой номер, возможно, он не видит смысла писать тебе, потому что это приведет к еще одному отказу. А парни ненавидят быть отвергнутыми. Если он не дал тебе свой номер, то тебе мало что остается, кроме как в следующий раз проявить к нему больший интерес.

Возможно, он просто боится

Когда дело доходит до знакомства с женщинами, у некоторых парней есть немало необоснованных страхов. Они могут бояться ответственности или просто не доверяют девушкам, которые хорошо к ним относятся. Причиной, почему парень не пишет первым, также может быть страх оказаться недостаточно хорошим для тебя.

Если у него низкая самооценка, то он может думать, что ты слишком классная для него, и он недостоин отношений с такой девушкой, как ты.

Он не знает, что тебе написать

Некоторые парни не очень опытны, когда дело доходит до романтических отношений. Если он никогда раньше не писал девушке, которая его привлекала, то может не знать, что сказать. Он хочет написать тебе что-нибудь остроумное, смешное, романтичное... и теряется.

В этом случае просто дай ему больше времени. В конце концов он придумает что-нибудь, чтобы написать тебе. Если ты положительно отреагируешь на его первое сообщение, то затем ему станет проще писать первому, советует «Лиза».

Он не хочет тебе надоедать

Это еще одна распространенная причина, по которой мужчины могут не хотеть писать первыми. Возможно, он типичный «хороший парень», который не хочет быть назойливым или грубым. Или он думает, что ты настолько занята, что не стоит тебя беспокоить.