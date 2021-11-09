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Парень не пишет: целых 13 причин, почему такое случается

Девушка ждет звонка от парня. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Казалось бы — между вами возникла искра, и ему нравится общаться с тобой, вот только инициатором переписки всегда выступаешь ты, а ему требуется целая вечность, чтобы ответить... Почему мужчина не пишет первым или вдруг перестал откликаться? Что ж, причин для этого может быть гораздо больше, чем одна.

Многим из нас переписка кажется неотъемлемой частью романтической связи, и если мужчина не проявляет во время нее такого же энтузиазма, как и мы, невольно возникает пугающая мысль — это потому, что он недостаточно заинтересован.

Однако на самом деле существует множество различных факторов, которые способны помешать вашему общению в сети, быть таким активным, как тебе бы хотелось.

Ниже мы перечислили 13 самых распространенных причин, почему парень может не писать первым или делать это не достаточно часто.

Ты ему нравишься... но ты не единственная
 
Если парень никогда не пишет тебе первым, но при встрече всегда демонстрирует тебе симпатию, то, возможно, ты одна из нескольких девушек, с которыми он флиртует... или, по крайней мере, общается. Это означает, что он не будет уделять тебе приоритетное внимание, если ты будешь каждый раз писать ему первой.

Если это звучит нелогично, подумай об этом так: Девушка, которая пишет первой, — это та, которую он точно не потеряет. А вот девушке, о которой он ничего не слышал неделю, стоит написать самому, поскольку она начинает пропадать из «зоны видимости».

Он, правда, очень занят

Почему парень резко перестал писать? Иногда самое простое объяснение является правильным. Когда ты гадаешь, связано ли отсутствие сообщений от него с тем, что ты ему не нравишься, то наверняка пытаешься успокоить себя мыслью: «Он просто сейчас занят» — угадали?

Что ж, может быть, это действительно так. Если ты знаешь, что у парня есть работа с фиксированным графиком, то у него, вероятно, нет времени переписываться в течение дня. И когда он возвращается домой, он просто хочет отдохнуть... и не тратить время на свой телефон. Плюс, в период выполнения трудного проекта он может работать сверхурочно или без выходных.

Если это так, то, с одной стороны, это здорово, потому что если даже при сильной нагрузке он иногда находит время на общение с тобой, то ты, похоже, ему нравишься. Однако тебе нужно задать один серьезный вопрос: «Если парню некогда отвечать на твои сообщения, есть ли у него время для полноценных отношений?»

Если ты почти уверена, что его молчание связано с нехваткой времени, тогда тебе нужно поговорить с ним об этом и узнать, насколько долгим будет напряженный период.

Он не любит переписываться

Интересующий тебя парень не пишет весь день? Что ж, некоторые мужчины просто не очень любят переписки. Да, это клише, но парни действительно зачастую не так общительны, как девушки. Может быть, он считает, что текстовые сообщения необходимы исключительно для уточнения места и времени свидания, а разговор «по душам» предпочитает вести при личной встрече.

Подумай о том, насколько часто вы встречаетесь, нравится ли ему общаться с тобой «вживую» и еще раз внимательно посмотри на вашу переписку. Если сообщения, которые он отправляет, короткие, конкретные и все вопросы задаются «по делу», относительно вашего скорого свидания (например, нужно ли тебя забрать или какую еду заказать для совместного просмотра фильма дома), то это именно такой случай.

Он не уверен в своих чувствах и не хочет вводить тебя в заблуждение

Если он всегда рад поболтать, когда ты инициируешь начало разговора, но никогда не является зачинщиком, возможно, ты ему нравишься, но он не уверен, насколько сильно. В этом случае он считает, что если напишет первым, ты, вероятно, подумаешь, что нравишься ему больше, чем это есть на самом деле. Не переживай — проблема не в тебе.

Если он так думает, то, вероятно, просто не знает, чего хочет. Но это не значит, что ты должна сидеть и ждать, когда он примет решение. При общении с такими парнями, вероятно, стоит проверить его, прекратив переписку. Либо он будет скучать по тебе и напишет первым, либо уйдет — в любом случае у тебя, наконец, появится конкретика относительно его чувств.

Он намеренно водит тебя за нос... и наслаждается этим

Это очень неприятно слышать. Увы, есть парни, которые приходят в восторг от мысли, что ты, возможно, ждешь от них вестей, и никогда не напишут первыми, потому что знают, что в конце концов ты это сделаешь сама. И им это нравится.

Такие парни, как правило, являются манипуляторами. Они точно знают, что делают, и отлично понимают, что происходит в твоей голове. Если ты задаешься вопросом, почему мужчина не пишет, и начинаешь подозревать, что он делает это, чтобы «подогреть твой интерес» — отпусти его. Такое поведения довольно токсично и при более близком общении ситуация может стать только хуже.

Он не хочет казаться слишком увлеченным

 
Парень не пишет после первой встречи? Вспомни, как ты себя чувствуешь после отличного первого свидания. Скорее всего, все, что тебе хочется сделать, это написать парню и рассказать ему, как тебе было весело, но ты сидишь сложа руки, чтобы не показаться слишком увлеченной. Что ж, возможно твой парень думает сейчас точно так же и выжидает какой-то конкретный срок, прежде чем написать тебе.

Иногда, даже после того, как вы начали встречаться, парням нравится вести себя непринужденно. Возможно, он беспокоится, что, если начнет писать первым, ты потеряешь к нему интерес. Да, так думают не только девушки, но и парни! И если ему приходят в голову такие мысли, вероятно, ты ему действительно нравишься.

Он очень застенчивый (даже если не подает виду)

Многие парни очень уверены в себе — или, по крайней мере, делают все возможное, чтобы создать подобный образ. Но это не всегда так. Иногда даже кажущиеся уверенными в себе парни на самом деле внутри очень стеснительны. И если ты ему нравишься, то эта застенчивость будет становиться все более и более очевидной.

Застенчивому человеку гораздо проще отвечать на сообщения, которые отправил кто-то другой, чем быть тем, кто начинает разговор. Это может показаться несправедливым, и в некотором роде так оно и есть — в конце концов, ты тоже не очень-то радуешься тому, что каждый раз становишься зачинщиком беседы.

Но если ты думаешь, что твой парень застенчив, попробуй поговорить с ним об этом. Если он узнает, что ты чувствуешь, и как приятно для тебя общение с ним, то это может помочь ему начать проявлять инициативу.

Он просто ведет себя вежливо

Это трудно принять, но иногда парень просто отвечает на твои сообщения, потому что он вежлив. Ты его не очень интересуешь, но у него не хватает смелости сказать об этом прямо. Когда ты пишешь ему, он чувствует, что было бы невежливо игнорировать тебя и поэтому отвечает.

Конечно, это крайне неприятная ситуация, которая вводит тебя в заблуждение, и тебе наверняка хочется, чтобы он сказал тебе об этом прямо (или, по крайней мере, не продолжал отвечать на сообщения), чтобы ты знала наверняка о его к тебе отношении.

Он недавно расстался с кем-то, кого любил

Если парень недавно закончил длительные отношения, то он может быть убит горем и хочет на некоторое время отдохнуть от свиданий. Это не значит, что ты ему не нравишься. Это просто означает, что он не готов к отношениям прямо сейчас.

В этой ситуации ты мало что можешь сделать. Единственный вариант — переждать и дать парню, который тебе симпатичен, немного пространства. В конце концов его разбитое сердце заживет, и он будет готов двигаться дальше.

Он не думает, что он тебе нравится

Что делать, если парень не пишет? Если ты из тех девушек, которые ожидают, что мужчина сделает первый шаг и будет тебя завоевывать, то, возможно, ты неосознанно вела себя с ним при встрече немного холодно.

И хотя он взял твой номер, возможно, он не видит смысла писать тебе, потому что это приведет к еще одному отказу. А парни ненавидят быть отвергнутыми. Если он не дал тебе свой номер, то тебе мало что остается, кроме как в следующий раз проявить к нему больший интерес.

Возможно, он просто боится

Когда дело доходит до знакомства с женщинами, у некоторых парней есть немало необоснованных страхов. Они могут бояться ответственности или просто не доверяют девушкам, которые хорошо к ним относятся. Причиной, почему парень не пишет первым, также может быть страх оказаться недостаточно хорошим для тебя.

Если у него низкая самооценка, то он может думать, что ты слишком классная для него, и он недостоин отношений с такой девушкой, как ты.

Он не знает, что тебе написать

Некоторые парни не очень опытны, когда дело доходит до романтических отношений. Если он никогда раньше не писал девушке, которая его привлекала, то может не знать, что сказать. Он хочет написать тебе что-нибудь остроумное, смешное, романтичное... и теряется.

В этом случае просто дай ему больше времени. В конце концов он придумает что-нибудь, чтобы написать тебе. Если ты положительно отреагируешь на его первое сообщение, то затем ему станет проще писать первому, советует «Лиза».

Он не хочет тебе надоедать

Это еще одна распространенная причина, по которой мужчины могут не хотеть писать первыми. Возможно, он типичный «хороший парень», который не хочет быть назойливым или грубым. Или он думает, что ты настолько занята, что не стоит тебя беспокоить.

Поскольку он не хочет быть назойливым, он просто ждет, пока ты не напишешь ему первая.

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