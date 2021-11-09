Как правильно подобрать цвет шапки к образу: подробная инструкция на зиму

Как вписать шапку в образ?

Черная

Самый универсальный вариант. Черная шапка не только отлично дополнит образ, но и подойдет к любому типу лица. Чтобы она смотрелась дорого и качественно, сделай ставку на плотные материалы, которые хорошо держат форму.

В тон базы

Если в твоем гардеробе есть преобладающий цвет, подбирай шапку в тон. Так, ты можешь выбрать базу нейтрального оттенка и обыграть ее более яркой верхней одеждой или аксессуарами.

Под принт одежды

Обыграть принт в образе ты можешь с помощью шапки. Выбирай модель, которая дублирует цвет рисунка на одежде — отличный способ добавить ярких акцентов в свой лук.

На контрасте

Не бойся играть с цветом и сочетать в образе одежду контрастных оттенков. Отличным примером на зиму станет комбинация в черно-белой гамме. Такой тандем смотрится дорого и элегантно, а еще он уместен по любому поводу.

Яркая основа

Выбирай яркую базу и обыгрывай ее нейтральной верхней одеждой и аксессуарами. В этом случае шапка также может выступать в качестве акцента. Обрати особое внимание на оттенки зеленого, ярко-синий, а также лавандовый цвета.

В качестве акцента

Шапка не обязательно должна быть одного цвета с одеждой, она может и вовсе выступать самой яркой деталью в образе. Если хочешь добавить мягких, спокойных акцентов, обрати внимание на модели в пастельной гамме.

Под цвет аксессуаров

Попробуй продублировать цвет шапки в аксессуарах или декоративных элементах одежды. Обрати внимание на фото: шапка нежно-розового цвета гармонично вписалась в черно-красный образ за счет сочетания с подошвой.

Как подобрать шапку к лицу?

Синий

Будь осторожна с синим. На его фоне лицо смотрится более бледным, а темные круги под глазами становятся еще заметнее. Если ты склонна к образованию синячков, лучше избегать подобных оттенков у лица.

Розовый

Розовая шапка — отличное решение для зимы. Цвет отлично освежает лицо, подчеркивает природный румянец. При этом с моделями алого цвета стоит быть аккуратнее. Красный делает еще более заметными любые покраснения и прочие несовершенства кожи.

С узором

Если ты выбираешь шапку с принтом, в первую очередь изучи, какие рисунки сегодня в тренде. Не стоит выбирать модели со слишком частым, пестрым узором — они будут отвлекать все внимание на себя и смотреться излишне кричаще. Лучше сделать ставку на более спокойные варианты. Наиболее удачными считаются клетка и животный принт.

Бежевый

Стильный, базовый вариант, который добавит теплых ноток и сделает образ еще более уютным. Бледнолицым девушкам не стоит выбирать шапки рыжих оттенков — на их фоне тон кожи будет смотреться тусклым, рекомендует Cosmo.

Фисташка

Отлично освежают лицо шапки фисташкового или лаймового оттенка. Они придают коже сияния, делают ее визуально более гладкой. Для пущего эффекта советуем сделать легкий, сияющий макияж без явных акцентов. Чем естественнее, тем лучше.

Лаванда