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Свежо и чисто: ТОП-5 лайфхаков с содой

Сода. Иллюстративный снимок. ФОТО: Shutterstock

В каждом доме на кухне есть упаковка пищевой соды. Причем про нее даже часто шутят — мол, этот продукт никогда не заканчивается. А все потому, что мало кто знает, на что способен бикарбонат натрия. Эксперты РЕН ТВ узнали, как можно использовать соду в домашнем хозяйстве, пишет Пятый канал.

Лайфхак № 1 — холодная сварка

Из соды можно сделать настоящую холодную сварку и склеить любые предметы. Для этого нужно взять тюбик самого обычного суперклея и густо смазать им трещину или поврежденную деталь. А затем просто посыпать склеиваемый участок содой. Если провести такую манипуляцию с обеих сторон разлома, получится прочный полимер. Он склеит за считанные секунды даже металл.

Лайфхак № 2 — чистящее средство

Сода поможет не только починить различные детали, но и отчистить инструмент от нагара. Например, жало паяльника. Налейте воду в стакан и насыпьте туда соду. Важно, чтобы раствор получился густым. А теперь смочите в нем старую зубную щетку и хорошенько почистите инструмент. Пару минут и он заблестит, как новый. Кстати, таким же способом можно освежить ювелирные украшения и столовые приборы.

Лайфхак № 3 — пятновыводитель

Испачкали любимую футболку или рубашку? Не беда! Убрать пятно с одежды поможет простой лайфхак. Растворите немного лимонной кислоты в столовой ложке воды и нанесите этот состав на пятно. А потом просто посыпьте его содой. После стирки от грязи не останется и следа.

Лайфхак № 4 — химчистка на дому

Мало кто знает, но содой можно отчистить даже ковер. Для этого достаточно обильно посыпать порошком загрязненную поверхность, подождать около часа и собрать порошок пылесосом. Главное, чтобы прибор был со съемным контейнером или аквафильтром. Так можно здорово сэкономить на химчистке!

Лайфхак № 5 — избавление от неприятных запахом

Сода не только устраняет грязь, но и неприятные запахи. Если взять небольшую баночку и на четверть заполнить ее бикарбонатом натрия, а потом капнуть туда десять капель любимого эфирного масла, получится отличный ароматизатор. Причем в отличие от магазинного — абсолютно безопасный!

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