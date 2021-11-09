Свежо и чисто: ТОП-5 лайфхаков с содой

Лайфхак № 1 — холодная сварка

Из соды можно сделать настоящую холодную сварку и склеить любые предметы. Для этого нужно взять тюбик самого обычного суперклея и густо смазать им трещину или поврежденную деталь. А затем просто посыпать склеиваемый участок содой. Если провести такую манипуляцию с обеих сторон разлома, получится прочный полимер. Он склеит за считанные секунды даже металл.

Лайфхак № 2 — чистящее средство

Сода поможет не только починить различные детали, но и отчистить инструмент от нагара. Например, жало паяльника. Налейте воду в стакан и насыпьте туда соду. Важно, чтобы раствор получился густым. А теперь смочите в нем старую зубную щетку и хорошенько почистите инструмент. Пару минут и он заблестит, как новый. Кстати, таким же способом можно освежить ювелирные украшения и столовые приборы.

Лайфхак № 3 — пятновыводитель

Испачкали любимую футболку или рубашку? Не беда! Убрать пятно с одежды поможет простой лайфхак. Растворите немного лимонной кислоты в столовой ложке воды и нанесите этот состав на пятно. А потом просто посыпьте его содой. После стирки от грязи не останется и следа.

Лайфхак № 4 — химчистка на дому

Мало кто знает, но содой можно отчистить даже ковер. Для этого достаточно обильно посыпать порошком загрязненную поверхность, подождать около часа и собрать порошок пылесосом. Главное, чтобы прибор был со съемным контейнером или аквафильтром. Так можно здорово сэкономить на химчистке!

Лайфхак № 5 — избавление от неприятных запахом