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Салат «Мадам»: изысканное блюдо французской кухни, которое не навредит фигуре

Салат с виноградом. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Гениальный салат с виноградом, куриной грудкой и консервированным ананасом. Готовится он очень просто и получается очень вкусным и необычным.

Ингредиенты:

  • Виноград - 300-400 г
  • Куриная грудка (отварная) - 300 г
  • Ананасы (консервированные) - 300 г
  • Сыр (Чеддер) - 200 г
  • Майонез - 2 ст. л.
  • Чеснок - 2 зубчика

Ингредиенты:

Виноград - 300-400 г

Куриная грудка (отварная) - 300 г

Ананасы (консервированные) - 300 г

Сыр (Чеддер) - 200 г

Майонез - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Приготовление салата:

Сыр, отварное куриное филе и консервированный ананас нарезаем небольшими кубиками.

Виноград разрезаем пополам и вынимаем косточки.

В большую миску кладем подготовленное мясо, виноград, консервированный ананас, сыр и пропущенный через пресс чеснок.

Заправляем салат майонезом или густым салатным йогуртом и все хорошо перемешиваем.

Сыр, отварное куриное филе и консервированный ананас нарезаем небольшими кубиками.

Виноград разрезаем пополам и вынимаем косточки.

В большую миску кладем подготовленное мясо, виноград, консервированный ананас, сыр и пропущенный через пресс чеснок.

Заправляем салат майонезом или густым салатным йогуртом и все хорошо перемешиваем.

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