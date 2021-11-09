Салат «Мадам»: изысканное блюдо французской кухни, которое не навредит фигуре
Гениальный салат с виноградом, куриной грудкой и консервированным ананасом. Готовится он очень просто и получается очень вкусным и необычным.
Гениальный салат с виноградом, куриной грудкой и консервированным ананасом. Готовится он очень просто и получается очень вкусным и необычным.
Ингредиенты:
Ингредиенты:
Виноград - 300-400 г
Куриная грудка (отварная) - 300 г
Ананасы (консервированные) - 300 г
Сыр (Чеддер) - 200 г
Майонез - 2 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
Приготовление салата:
Сыр, отварное куриное филе и консервированный ананас нарезаем небольшими кубиками.
Виноград разрезаем пополам и вынимаем косточки.
В большую миску кладем подготовленное мясо, виноград, консервированный ананас, сыр и пропущенный через пресс чеснок.
Заправляем салат майонезом или густым салатным йогуртом и все хорошо перемешиваем.
Сыр, отварное куриное филе и консервированный ананас нарезаем небольшими кубиками.
Виноград разрезаем пополам и вынимаем косточки.
В большую миску кладем подготовленное мясо, виноград, консервированный ананас, сыр и пропущенный через пресс чеснок.
Заправляем салат майонезом или густым салатным йогуртом и все хорошо перемешиваем.