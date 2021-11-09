Восемь интересных фактов о яблоках

Во-первых дерево жизни

В греческой и римской мифологии яблоки это символ любви и красоты. А славяне в древности приносили яблоко матери новорожденного, чтобы подарить малышу жизненную силу. А вот у греков одним из двенадцати подвигов Геракла было похищение из сада титана Атласа, за которыми смотрели дочери титана Геспериды, трех золотых яблок. Яблоки эти росли на золотом дереве, выращенном богиней земли Геей в подарок Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Западные славяне верили, что для обеспечения здоровья всей семьи необходимо на Рождество и Новый год умываться водой, в которой лежало яблоко.

Витаминная бомба

В яблоках содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, бета-каротин, калий, железо, марганец, кальций, пектины и органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и хлорогеновая кислоты). Одно яблоко содержит в среднем 80 ккал. Кстати, яблочная кислота - энергетик. Так что съедая яблоко вы заряжаетесь дополнительной энергией.

Яблочные масштабы

Яблоки это наиболее культивированный фрукт в мире. Насчитывается более 7500 тысяч сортов яблок. В мире практически пять миллионов гектаров земли занимают яблочные деревьям. Без преувеличения можно сказать, что каждое второе плодовое дерево в мире – яблоня.

Если есть по одному яблоку в день, то можно уменьшить риски опасных болезней и поддерживать норму содержания питательных веществ в организме для оптимального здоровья.

Фильтр для крови

Регулярное употребление яблок понижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск возникновения ишемической болезни сердца, инсульта, диабета II типа и астмы. Что особенно важно во время пандемии коронавируса, ведь одно из побочных явлений этого заболевания касается как раз сердечно-сосудистой системы.

Природный щит

Яблочная кожура содержит тритерпеноиды – химические соединения, которые способны подавлять и уничтожать раковые клетки. Именно потому яблоки лучше всего есть с кожурой, все полезные вещества содержатся сразу под ней. В кожуре содержится большое количество полезной клетчатки, которая улучшает пищеварение.

Разноцветные яблоки

Зеленые яблоки благоприятно влияют на крепость костей и зубов. Улучшают зрение и обладают противовоспалительными свойствами. В зеленых яблоках витамина С больше, чем в красных.

Желтые яблоки рекомендуют употреблять для повышения иммунитета и улучшения зрения.

Красные яблоки улучшают функцию памяти, сердца. Снижают риск возникновения некоторых видов рака. Поддерживают здоровье мочевыводящих путей.

Размер имеет значение

Чем меньше яблоко, тем больше оно содержит витаминов и микроэлементов.

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