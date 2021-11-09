Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы

Журналисты пришли к соответствующему выводу после нового доклада международного сервиса Lyst, специализирующегося на анализе потребительского поведения в индустрии моды. По данным аналитиков, в октябре поисковые запросы пользователей сети со словом «балаклава» выросли на 18 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. О растущем спросе на указанные головные уборы заявил и онлайн-ретейлер подержанной одежды Depop: в течение последних 30 дней интерес покупателей к маскам оказался на 145 процентов выше, чем месяцем ранее, пишет Lenta.ru.
Эксперты Lyst связывают популярность балаклавы с образом телезвезды Ким Кардашян, который она выбрала для посещения бала Met Gala в Нью-Йорке. На сентябрьском мероприятии ее костюм состоял из черного облегающего комбинезона бренда Balenciaga с полностью закрытым лицом. Как сообщило руководство модного дома, через 48 часов после появления знаменитости на публике спрос на аналогичные маски подскочил на 62 процента. «Благодаря этому «аксессуар фетишистов» остается востребованным на нашей платформе на протяжении нескольких недель», — прокомментировал контент-менеджер Lyst Морган Ле Каер (Morgane Le Caer).