Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы

Журналисты пришли к соответствующему выводу после нового доклада международного сервиса Lyst, специализирующегося на анализе потребительского поведения в индустрии моды. По данным аналитиков, в октябре поисковые запросы пользователей сети со словом «балаклава» выросли на 18 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. О растущем спросе на указанные головные уборы заявил и онлайн-ретейлер подержанной одежды Depop: в течение последних 30 дней интерес покупателей к маскам оказался на 145 процентов выше, чем месяцем ранее, пишет Lenta.ru.