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Сбросившая 35 килограммов актриса назвала помогающие похудеть упражнения

Ребел Уилсон ФОТО: Marcio Jose Sanchez/AP

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, раскрыла секрет своего похудения. Интервью с ней публикует TODAY Health.

41-летняя знаменитость назвала упражнения, которые помогли ее похудению. Телезвезда обратила внимание на то, что часто люди прибегают к чересчур изматывающим и неэффективным тренировкам. «Многие думают, что нужно тренироваться постоянно, чтобы тело болело, но на самом деле — это не очень хорошо для здоровья», — высказалась она, пишет Lenta.ru.

По словам Уилсон, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Актриса отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку. «Наше тело создано для таких движений. Я рада, что существует подобная активность, которую можно выполнить в любой точке мира», — пояснила героиня материала и добавила, что на данный момент это ее любимый вид тренировки.

Кроме того, актриса подчеркнула, что помимо физических нагрузок и правильного питания она ухаживает за своей внешностью и следит за здоровьем. Например, женщина регулярно посещает массажиста и косметолога. «Не забывайте спать как минимум восемь часов каждый день!» — заключила она.

В феврале стал известен секрет похудения Ребел Уилсон. Актриса прибегла к системе очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считал, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.

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