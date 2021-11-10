Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Почему дома нельзя держать денежное дерево, которое, согласно сложившемуся мнению, является символом материального благополучия?

Дело в том, что безобидная, на первый взгляд, обитательница подоконников и столов бухгалтеров толстянка, называемая «денежным деревом», может быть смертельно опасной: в ее листьях содержится мышьяк. Это яд, отравиться которым можно, употребив растение в пищу, пишет 5-tv.ru.

Легкость ухода и отличный элемент декора — за эти качества народ полюбил суккулент Крассулу, называемый денежным деревом. Похожее на японский бонсай многолетнее растение из южной Африки предпочитают дарить как залог финансового успеха. Считается, что с каждым новым сочным листком достаток в доме растет, а опадающее растение предвещает финансовый крах или крупные незапланированные траты.

Дерево обросло и другими приметами:

Чтобы дерево приносило доход, его нужно «подпитать»: пересаживая в горшок, на его дно нужно положить три монетки различного номинала.

День обязательного общения с толстянкой — среда. Для воплощения мечты и сохранения кошелька стоит поговорить с комнатным растением, выложив ему всю правду о своих доходах и расходах.

Листопад — дурной знак, для избегания потерь советуют поменять расположение цветка.

Дерево рекомендуют регулярно пересаживать, причем в горшок большего размера. Новый «дом» для растения желательно выбирать красного цвета.

По фен-шую, чтобы в семье царила гармония, и все были здоровы и счастливы, нужно обзаводиться сразу и мужским, и женским растением. У мужского дерева янь есть шипы, а его листья и цветы заострены, женское — инь — отличается более круглыми листьями и цветками.