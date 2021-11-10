Все очень просто: консультант по питанию и персональный тренер Эрик Оргу раскрыл секрет идеальной фигуры

«Это прозвучит удивительно, но лучший способ сжигать жир и приступать к активному образу жизни – самая обычная ходьба. Ходьбой может заняться человек любого возраста и с любым уровнем физической подготовки. Никакого специального снаряжения не нужно, поэтому можно не беспокоиться, что придется потратиться еще до того, как вы начнете что-то делать», – рассказал Оргу.

По словам консультанта по питанию, следует стремиться проходить в день около 10 000 шагов, что позволяет сжечь около 500 килокалорий – вполне неплохо, если вы только втягиваетесь в активный образ жизни и начинаете дорогу к стройности. «Для подсчета шагов удобно использовать смарт-часы – многие из них еще и фиксируют другую полезную информацию об активности пользователя».

Если ходьба кому-то кажется слишком простым занятием, Оргу рекомендует присмотреться к тренажерному залу, но там уже придется учитывать множество факторов.

«Новичку в спортклубе хорошо бы начать с упражнений со свободными весами или даже упражнений с собственным весом. Если чувствуете себя неуверенно – выбирайте тренажеры. Самое главное при всем этом – помнить о том, что выбирать нужно посильную нагрузку и в первую очередь важно освоить правильную технику выполнения того или иного упражнения. Естественно, что завсегдатаи тренажерного зала могут выполнять упражнения с большей нагрузкой – не нужно с ними соревноваться. Тяжесть снаряда должна подходить именно вам. Ну и технику, само собой, мы осваиваем, чтобы избежать травм», – рассказал Оргу.

Тем, кто еще на вы с тренажерным залом, Оргу советует освоить три базовых упражнения – приседания, жим от плеча и какое-нибудь подходящее упражнение на мышцы спины. Оргу дополнительно подчеркивает, что очень выполнять эти упражнения с посильной нагрузкой и соблюдением техники. Во многих спортклубах работают профессиональные тренеры, к которым можно обратиться, чтобы поставить технику.