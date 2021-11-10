Женщины объяснили, почему стали реже бриться или вообще отказались от этого

37-летняя преподавательница йоги Наташа Коллинз-Дэниел (Natasha Collins-Daniel) призналась, что удаляла нежелательные волосы с 13 лет. По ее словам, она никогда не задумывалась о необходимости депиляции, поскольку все окружающие ее женщины делали эту процедуру. Коллинз-Дэниел объяснила, что отрастающие и вросшие волоски часто приносили ей дискомфорт, из-за чего в 2017 году она решила перестать бриться, пишет Lenta.ru.

«Однажды утром я пошла в душ и осознала, что удаление волос на теле — пустая трата времени. Поэтому я выбросила бритву в мусорное ведро. Я живу в Бристоле, и на улице никто ни разу не сделал мне замечание по поводу моего внешнего вида. Мой парень также находит волосы женственными и сексуальными. Теперь я только подстригаю линию бикини. Я чувствую себя раскрепощенной и уверенной в себе!» — поделилась героиня материала.

40-летняя фотограф Ванесса Фэирфакс-Вудс (Vanessa Fairfax-Woods), в свою очередь, рассказала, как в 10 лет услышала на детской площадке разговор одноклассников о бритье. С тех пор на протяжении 25 лет женщина стала регулярно удалять волосы с тела. Однако в 2018 году она записалась на курсы фотографии и начала изучать работы художников, которые снимали обнаженных женщин с обильной растительностью на теле.