Женщины объяснили, почему стали реже бриться или вообще отказались от этого
Иностранные женщины отказались от бритья волос на теле и объяснили причину своего решения. Соответствующий материал публикует The Sun.
Иностранные женщины отказались от бритья волос на теле и объяснили причину своего решения. Соответствующий материал публикует The Sun.
37-летняя преподавательница йоги Наташа Коллинз-Дэниел (Natasha Collins-Daniel) призналась, что удаляла нежелательные волосы с 13 лет. По ее словам, она никогда не задумывалась о необходимости депиляции, поскольку все окружающие ее женщины делали эту процедуру. Коллинз-Дэниел объяснила, что отрастающие и вросшие волоски часто приносили ей дискомфорт, из-за чего в 2017 году она решила перестать бриться, пишет Lenta.ru.
«Однажды утром я пошла в душ и осознала, что удаление волос на теле — пустая трата времени. Поэтому я выбросила бритву в мусорное ведро. Я живу в Бристоле, и на улице никто ни разу не сделал мне замечание по поводу моего внешнего вида. Мой парень также находит волосы женственными и сексуальными. Теперь я только подстригаю линию бикини. Я чувствую себя раскрепощенной и уверенной в себе!» — поделилась героиня материала.
40-летняя фотограф Ванесса Фэирфакс-Вудс (Vanessa Fairfax-Woods), в свою очередь, рассказала, как в 10 лет услышала на детской площадке разговор одноклассников о бритье. С тех пор на протяжении 25 лет женщина стала регулярно удалять волосы с тела. Однако в 2018 году она записалась на курсы фотографии и начала изучать работы художников, которые снимали обнаженных женщин с обильной растительностью на теле.
«Их природные волосы были великолепны, и это изменило мои представление об идеалах красоты, которых придерживаются женщины. Я задалась вопросом, почему подвергаюсь такому давлению, и во время первого режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, отказалась от бритья. Сначала, когда я выходила на улицу, было немного неловко, поскольку люди смотрели на мои волосы. Сейчас я привыкла к их взглядам и считаю этот опыт захватывающим», — подчеркнула Фэирфакс-Вудс.