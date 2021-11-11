Используйте до конца! Шеф-повар рассказал, как максимально использовать продукты из холодильника

Исследования показывают, что количество выбрасываемых продуктов в Эстонии растет с каждым годом. Согласно исследованию, которое было заказано Министерством окружающей среды, ежегодно в Эстонии выбрасывается продуктов питания на сумму в 164 миллиона евро. Причем 48% продуктов выбрасывается в домохозяйствах или, другими словами, в обычных семьях – это означает 97,5 миллиона и около 34 000 тонн продуктов питания в год. В основном, в мусорное ведро отправляются овощи (32%), остатки приготовленной еды (23%), фрукты и ягоды (18%). И это происходит, в то время когда 33 миллиона человек в мире не могут позволить себе качественное питание каждый день.

ФОТО: Rimi Eesti

Шеф-повар Rimi Демо Каев делится советами о том, как уменьшить количество пищевых отходов дома и превратить пищу, приготовленную днем ранее, в новые и вкусные блюда, что и как можно замораживать, и как искусственный интеллект может сделать вашу жизнь более комфортной.

6 советов, как превратить остатки вчерашних блюд в новое вкусное блюдо

1. Сделайте суп-пюре из оставшихся овощей. Добавьте сливки, специи и зелень. Суп можно подать с чиабаттой, тостом или сухариками.

2. Оставшуюся запеченную рыбу смешайте с мягким сыром – так вы получите вкусный рыбный спред. Намажьте его на цельнозерновые хрустящие хлебцы и добавьте зелень.

3. Сделайте пикантные оладьи из оставшейся после завтрака каши. Например, добавьте в кашу яйца и тертый сыр. Обжарьте на растительном масле с обеих сторон и подавайте со сметаной или соусом чили.

4. Если у вас остались макароны, выложите их на противень, добавьте томатный соус и перемешайте. Посыпьте сверху тертым сыром и зеленью, после чего запекайте в духовке при температуре 200 градусов, пока блюдо не приобретет золотистый оттенок.

5. Черствую булку можно использовать для приготовления небольших десертов в форме для кексов. Покрошите булку, выложите её в форму для кексов, добавьте ягоды и залейте смесью из одного яйца и молока. Выпекайте при температуре 220 градусов, пока яйцо не свернется. По желанию добавьте сметану, мед и коричневый сахар.

6. Приготовление тортильи запланируйте на день, когда у вас осталось запеченное гриль-мясо. Смажьте тортилью плавленым сыром. Смешайте листья салата, нарезанную морковь, огурец, добавьте кусочки оставшегося мяса. При желании приправьте дольками чили, посолите и поперчите.

Замораживайте с умом!

Замораживание фруктов достаточно распространено, но мы предлагаем взглянуть на этот процесс немного под другим углом.

ФОТО: Rimi Eesti

1. Например, вы можете заморозить сыр, тертый сыр, масло и оставшиеся соусы. Сыр нужно нарезать на ломтики, завернуть каждый ломтик в пищевую бумагу и поместить в коробку или пакет с застежкой. Сливочное масло можно замораживать в небольших количествах, и для этого идеально подходит форма для кубиков льда.

2. Если вы нарезали немного больше зелени, чем съедите, положите излишки в пластиковую коробку и используйте в следующий раз.

3. Если вы начали готовить тушеное мясо или суп, а овощей слишком много для одного приема пищи, заморозьте ту часть, которая вам кажется лишней – вы сможете использовать эти овощи в следующий раз, и, поскольку они уже очищены, дело пойдет быстрее.

4. Вы можете также смело замораживать булку или десерты, оставшиеся после праздника.

5. Оставшиеся фрукты можно нарезать, смешать и заморозить порционно – например, для быстрого приготовления смузи.

7. Если остались соусы, поместите их в пластиковую коробку и заморозьте в морозилке.

Призовите на помощь искусственный интеллект

ФОТО: Rimi Eesti

80% людей из года в год готовят те десять рецептов, которые они помнят наизусть и не решаются экспериментировать. На помощь может прийти искусственный интеллект. Недавно сеть магазинов Rimi и стартап Plant Jammer запустили приложение «Опустоши свой холодильник».

Решение простое и удобное – клиент вводит на домашней странице Rimi наименования всех имеющихся в холодильнике продуктов, а виртуальный шеф-повар подбирает рецепты блюд из ингредиентов, которые бы отправились бы в мусорную корзину или, в лучшем случае, в компост.

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