На мужа надейся, но сама не плошай

Сегодня мы живем в цивилизованном мире, в котором смысл жизни стал намного шире и разнообразней. Невероятное количество возможностей для развития, различных увлечений. В общем, быть ты можешь, кем угодно, начиная от швеи, рукодельницы или бухгалтера до аудитора, учителя или менеджера. И это прекрасно.

Непонятным остается то, что многие девушки, женщины по каким-то причинам не хотят взрослеть и быть кем-то кроме домохозяйки, при том, что возможностей, чтобы «найти себя» сейчас гораздо больше, чем это было ранее. Но почему-то некоторые продолжают мечтать о беззаботной жизни и полностью жить за счет кого-то, не имея при этом ничего своего. И под «своим» я имею в виду не имущество или деньги, что тоже не мешало бы иметь любой женщине, а какую-либо деятельность, которая приносила бы радость, а также могла хоть как-то тебя прокормить.

Многие мужчины говорят: «Зачем тебе работа? Я и сам могу нас всех прокормить. Бросай ее!» И женщина вправду думает, а действительно, зачем еще мне работать, вставать рано, как-то напрягаться, если я в этом не нуждаюсь. Мужчина зарабатывает деньги, обеспечивает и покупает все, что нужно. Какой смысл еще мне работать, когда и так все хорошо? Либо женщина сама просто выбирает такой путь, считая, что ей ничего кроме кастрюль и сковородок не нужно. Здесь и заключается основная ошибка. Наступает момент, когда мечты разбиваются о скалы реальной жизни. Сегодня он говорит, что тебе не нужна работа, а завтра уже ты не нужна ему. Но по каким-то совершенно «мистическим» причинам женщины не хотят этого понимать. Почему же некоторые женщины считают, что смогут всю жизнь просидеть на шее у мужчины?

Ответ на этот вопрос мне неизвестен, но вполне известны возможные последствия такого выбора. Да, первое время он будет вас кормить, обеспечивать и все будет хорошо, но кто вам сказал, что это продлится вечность? Женщина, которая сидит дома и ничем не занимается, у нее нет хобби, она решила, что ее работа – это только готовка, воспитание детей и уборка, сама себя обрекает на не очень приятный исход. Вы просто рискуете таким выбором стать неинтересной: с вами не о чем поговорить, у вас нет занятий и интересов. Мужчина когда-то поймет, что живет с домохозяйкой, а не с личностью. Ему не составит труда найти интересную женщину, которая может быть чем-то увлечена помимо быта. И виноват будет не он, а вы, решив, что мужчина словно отец должен обеспечивать вас до конца своей жизни.

И что делать в таком случае женщине? У нее нет опыта работы, нет образования, нет хобби. Нет ничего. Вы остались одни и не имеете ни малейшего понимания, что такое жизнь и как жить в этом мире. Нет никакой «подушки» на такой исход событий. И мне очень жаль, что женщины все еще продолжают выбирать такую жизнь, совершенно не интересуясь своим развитием, предпочитая выбирать себе примитивнейшую роль доисторических времен.