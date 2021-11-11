Колючий ревнивец: почему девушкам и женщинам нельзя держать дома кактус

Это вечнозеленое мясистое растение, родиной которого является американский континент, обросло приметами. Кроме того, что кактусы якобы смягчают уровень компьютерного воздействия, за ними закрепилась слава «ревнивого» разлучника. Дело в том, что разные виды колючек якобы способны отгонять от незамужней девушки потенциальных женихов, а поселившись в жилищах замужних дам, могут разрушить семью, провоцируя на конфликты и скандалы. Считается, что муж или начнет прикладываться к бутылке, или бросит жену.

Еще одно предубеждение против кактуса, что это растение-вампир. Высасывая из членов семьи энергию, взамен он выпускает сплошной негатив, не пропуская в домашний очаг счастье и финансовое благополучие.

Есть и польза от колючих «ревнивцев»: считается, что выпустившее свои шипы растение обеспечивает защиту жилища от воров и мошенников, а также нейтрализует вредное излучение. Последний факт остается недоказанным.

В своей массе кактусы не приносят особого вреда, их используют в медицине благодаря антибактериальным свойствам, а также употребляют в пищу в виде напитков и варенья.

Тем не менее, существует реальная опасность, которую могут нести некоторые виды: они вызывают галлюцинации, искажая слух и зрение. Правда, в домашних условиях вырабатывающие наркотические условия кактусы не растут: они нуждаются в определенном климате и почве.

Психологи считают, что желание дома развести целый оазис из вечнозеленых суккулентов может свидетельствовать о коммуникативных проблемах хозяев, таким образом они демонстрируют свою склонность к выстраиванию барьеров вокруг себя.

В целом специалисты в области отношений считают, что негативное воздействие комнатного растения скорее ощутят мнительные люди, и так подверженные конфликтам и стремящиеся к одиночеству.