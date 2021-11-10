Мнение эстонок: муж — это круглосуточная работа

Писательница Кятлин Калдмаа утверждает, что для нее брак означает тюрьму: «Жить с мужчиной — очень сложная работа. Вы должны быть психологом, консультантом, помощником, уборщицей, поваром. По молодости ты пытаешься быть всем, но в конце концов понимаешь, что это не твоя жизнь», пишет Sõbranna.ee.

Писательница Кати Мурутар, которая была замужем четыре раза, также убедилась, что она не может быть независимым творцом и хорошей женой одновременно. «Чтобы жить так, как описала Кятлин, вы должны работать 24/7 на работе, которая называется «муж». Это вы можете себе позволить только, если вы его трофей, иждивенец», - сказал он.

Блогер Хеле-Лийс Тамм, которая пишет о религии, готова посвятить себя мужу, потому что для нее брак священен, и это служение божьему плану: «Для меня брак священен, и секс священен, секс - это часть брака». Хеле-Лийс считает, что брак для нее продлится долго, потому что она решила любить этого человека и в горе, и в радости.