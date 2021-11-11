Почему осенью чаще болит голова: восемь способов облегчить состояние

Почему не стоит терпеть головную боль

Головная боль может себя "вести" непредсказуемо и из легкого недомогания перерасти в мучительное состояние. Поэтому обезболивающее лучше принять сразу, а не пытаться перетерпеть. Кроме того, реакция организма на головную боль, постоянное терпение хронических головных болей способствуют развитию других болезней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что показатели депрессии среди людей, страдающих мигренью или сильными головными болями, в три раза превышают аналогичные показатели среди здоровых людей.

Но постоянно принимать анальгетики тоже не выход, поскольку так вы просто снимаете симптом головной боли, но не устраняете саму причину.

Кроме того, если увлекаться такими препаратами, то появляется так называемая вторичная головная боль: статистика ВОЗ отмечает, что в основном такие боли беспокоят женщин и наиболее стойкая такая головная боль с утра, при пробуждении.

Поэтому – если по утрам болит голова, то обратите внимание, не слишком ли вы налегаете на обезболивающие и другие медикаментозные препараты.

Из-за чего же болит голова чаще всего?

Довольно большое количество людей, причем – именно женщин, страдают от мигрени. Это объясняется гормональными факторами: менструальный цикл, беременность, менопауза. Причиной мигрени становится процесс в головном мозге, который приводит к высвобождению вокруг нервов и кровеносных сосудов головы воспалительных веществ. Они и вызывают боль.

Возможно, причина головной боли кроется в нарушении обменных процессов мозга (сейчас, на фоне постковидного синдрома это возникает очень часто), или нарушена работа нервных окончаний. Также немалое количество патологий нервной системы и сопутствующего симптома, то есть головной боли, вызываемой травмами.

Как отмечает профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров, большая доля последствий различных травм влечет за собой повреждения головного или спинного мозга.

Растет количество людей с сахарным диабетом (а нередко и диабетической полиневропатией), ухудшается экология, все это приводит к заболеваниям нервной системы. Так называемая головная боль напряжения часто впервые возникает у подростков, она связана с половым созреванием.

И, конечно же, один из основных факторов головной боли – это стресс, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушения осанки, сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом. Если вы часами сидите в офисе, у вас болит спина, шея – то и голова будет болеть тоже.

Мы сидим в неудобных позах, душных, плохо вентилируемых помещениях: в итоге нарушается кровообращение, пережимаются сосуды и мышцы, наша кровь и мозг получают меньше кислорода. Итог – вялость, слабость, головная боль.

Другой немаловажный момент – то, как и сколько вы спите. Поскольку прерывистый сон меньше 7-8 часов вызовет у вас накопление усталости и головную боль. Как и неудобный матрац или кровать, подушка, на которых вы спите.