Медленный убийца? Когда употреблять авокадо опасно для жизни

Врач-невролог Игорь Мацокин назвал токсическое вещество в авокадо, которое способно воспалить орган и привести к его изменениям.

Кажется, из каждого утюга мы только и слышим – надо есть больше овощей и фруктов, они полезные, низкокалорийные и помогут при похудении. Однако не все так безопасно. Врач-невролог Игорь Мацокин предупреждает: в некоторых фруктах содержатся токсичные вещества, способные воспалить органы желудочно-кишечного тракта и даже привести к их изменениям. По словам эксперта, надо быть осторожным с таким экзотическим фруктом как авокадо. Ведь именно в нем находится токсин персин.

«Самая большая концентрация персина – в косточке. Но он есть также в коре растения и кожуре плода», – пояснил Мацокин.

Для человека токсичное вещество не приведет к летальному исходу лишь в том случае, если соблюдать меру. Однако воспалить ЖКТ авокадо может.

«Преимущественно кишечника, но может и вызвать и сильную аллергическую реакцию, по типу крапивницы», – добавил невролог.