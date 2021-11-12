Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: кому нельзя тратить деньги, а кому следует наводить порядок в доме

Женщина-Овен

В период с 15 по 21 ноября Овны сделают многое для своего личного и делового благополучия. Согласно прогнозам, для них настает крайне удачное время, когда получится укрепить здоровье, получить много новых и ярких эмоций и завести важные знакомства. Представительниц этого Знака ждут и подарки судьбы, причем как материального, так и духовного плана. Их желания сбудутся, но для этого придется обрести внутреннюю силу, чтобы не сломаться в нужный момент, пишет dailyhoro.ru.

Женщина-Телец

Управлять своей судьбой женщинам этого знака поможет сила разума и подсознания. Наступает время, когда прекрасные Тельцы смогут настроить свою жизнь на нужную волну. Главное в это просто поверить и не сомневаться в своих возможностях. Звезды и планеты помогут женщинам-Тельцам ухватиться за интересные возможности. Многим удастся поменять свою жизнь. Привычная жизнь может остаться в прошлом. В суете дней астрологи советуют обратить внимание и на дела, отложенные на потом. Лучше закончить начатое, выполнив обещания.

Женщина-Близнецы

Астрологи советуют Близнецам уделить больше внимания самоанализу. Настало время узнать, почему притягиваются неудачи и как этого можно избежать. Астрологи считают, что женщин этого знака ждут встречи с интересными людьми, которые изменят их взгляды на мир. Если сейчас очень важна работа, никто не запрещает сделать упор на ней. К тому же во второй половине ноября создадутся благоприятные условия для решения различного рода проблем. Повышенная продуктивность на этой неделе многое даст в женщинам этого знака в обозримом будущем.

Женщина-Рак

На этой неделе Ракам женского пола звезды и планеты помогут с визуализацией желаний. Представительницы этого зодиакального созвездия получат возможность начать прибыльный проект, удачно сменить работу. Женщины-Раки получат заряд мотивации. Главное сейчас — не принимать решения руководствуясь чужим мнением. В конце ноября Раки будут вынуждены считаться с окружающими. Астрологи советуют не унывать в трудные моменты.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола стоит помнить о важности выполнения своих обязанностей. Сейчас нельзя откладывать дела на потом. Планеты и звезды в таком положении, при котором любой намек на лень и прокрастинацию может стать причиной появления проблем. Женщины этого знака будут удачливыми в сердечных делах. Некоторого внимания потребуют жилищно-бытовые вопросы. Стоит уделить время семье, мужу, родителям. Астрологи советуют не бросать начатые дела, ведь это может привести к утрате удачи и большим проблемам.

Женщина-Дева